Gina Maria: Tochter von Michael Schumacher gewinnt Award

Donnerstag, 14. Dezember 2017, 18:18 Uhr

Gina Maria Schumacher ist 20 Jahre jung und tritt allmählich ins Rampenlicht. Sie hat sich eine Saison lang als Kartfahrerin versucht, aber die Liebe zu den Pferden ist stärker. Jetzt hatte sie ihren ersten großen Auftritt.

Gina Maria Schumacher. Foto: Agentur Schneider-Press/Frank Rollitz

„Ich bin eine Saison lang Kart gefahren – zusammen mit meinem Papa. Das hat viel Spaß gemacht. Aber die Pferde waren mir dann doch lieber“, sagte die Tochter des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher (48) am Mittwochabend laut einer Mitteilung beim „Audi Generation Award“ in München.

Dort erhielt sie für ihre Leistungen – WM-Mannschaftsgold bei den Junioren im Westernreiten – die Trophäe in der Kategorie Sport. Dazu sagte sie: „Ich danke meinen Eltern, die mir jedes Mal ihre Liebe und Unterstützung schenken.“

Foto: Agentur Schneider-Press/Frank Rollitz

Auch Sami Khedira und Wincent Weiss gewinnen

Weitere Preisträger des „Audi Generation Award“ sind Sami Khedira (Kategorie Charity), Lea van Acken (Kategorie Medien) und Popsänger und Strahlemann Wincent Weiss (Kategorie Musik), die im Hotel Bayerischer Hof in München den begehrten Award in Empfang nahmen.

Gina Marias jüngerer Bruder Mick Schumacher (18) will nach der Formel 3 mal in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten und in der Formel 1 fahren. Michael Schumacher erlitt im Dezember 2013 einen schweren Ski-Unfall. Nur spärlich werden Fans und Öffentlichkeit über den Stand seiner Genesung informiert.

Wincent Weiss. Foto: Agentur Schneider-Press/Frank Rollitz

Mit dem „Audi Generation Award“ werden junge Stars aus den Bereichen „Medien“, „Musik“ und „Sport“ mit dem geehrt, die bereits durch außergewöhnliche Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben und die sich nach Meinung der Jury auf eine ganz große Karriere freuen dürfen.

Die Sportler Thomas Müller und Philipp Lahm, Magdalena Neuner und Maria Höfl-Riesch, sowie die Popstars Tim Bendzko und Stefanie Heinzmann, Christina Stürmer und Andreas Bourani, oder die Schauspieler David Kross, Hannah Herzsprung und der ZDF-Moderator Jochen Breyer wurden bereits mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.