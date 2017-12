Heidi Klum meistgesuchtes Model des Jahres

Donnerstag, 14. Dezember 2017, 20:23 Uhr

Heidi Klum ist das meistgesuchte Model 2017. Die 44-Jährige führt trotz großer Konkurrenz auch in diesem Jahr wieder das Ranking an. Neben ihr sind dort auch einige andere deutsche Models vertreten.

Foto: Apega/WENN.com

Alle Jahre wieder ermittelt Google die Trends des vergangenen Jahres auf Basis von Billionen von Suchanfragen – und beantwortet dabei auch die Frage nach den meistgesuchten und in gewisser Weise gefragtesten Models und Persönlichkeiten Deutschlands. Obwohl sowohl Kaia Gerber als auch Bella Hadid für den ‚Model of the Year‘-Titel nominiert waren, sind die beiden nicht auf der Liste, die nun veröffentlicht wurde. Stattdessen sind dort einige deutsche Prominente zu finden.

So gehört Heidi Klum – wie bereits 2016 – weiterhin der erste Platz der Rangliste und sie hat außerdem mit ‚Germany’s Next Topmodel‘ erstaunlichen Einfluss auf die diesjährigen Ergebnisse, denn: Die Casting-Show sowie das Reality-TV des deutschen Fernsehens weisen eine klare Relevanz für die Trends der Google-Suchanfragen auf.

Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am 11. Dez 2017 um 1:03 Uhr

Auch Lena Gercke und Gigi Hadid unter den ersten Drei

Trotz des großen „#NotHeidisGirl“-Aufrufs führt die Modelmama noch immer das Ranking an. Aber auch der zweite Platz wird von einem deutschen Model belegt: Lena Gercke, die Gewinnerin der ersten ‚GNTM‘-Staffel, schaffte es nämlich ebenfalls auf das Siegertreppchen. Den dritten Platz belegt dann aber doch eine der amerikanischen Schönheiten: Gigi Hadid. Andere deutsche Models, die es ebenfalls in das Ranking geschafft haben, sind Angelina Kirsch auf Platz sechs und Stefanie Giesinger auf Platz sieben.