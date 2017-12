Helene Fischer & Barbara Schöneberger machen einen auf Grönemeyer

Donnerstag, 14. Dezember 2017, 15:23 Uhr

Das ZDF wartet auch in diesem Jahr mit dem Helene-Fischer-Spektakel auf. In ihrer 180-minütigen Show, die das ZDF am ersten Weihnachtsfeiertag ausstrahlt, schlüpft die populäre Entertainerin, sozuagen der „Peter Alexander der Neuzeit“, in die unterschiedlichsten Rollen und gibt – natürlich – ihre beliebtesten Hits zum Besten.

Den Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, spektakulärer Artistik, überraschenden Duetten und Musicalinszenierungen aus der Düsseldorfer Messehalle. Mit dabei sind unter anderen James Blunt, Barbara Schöneberger, Vanessa Mai und Stephanie Stumph. Die Schauspielerin und „Riverboat“-Moderatorin verdient ja kräftig mit an Königin Helene. Sie schrieb nämlich deren jüngsten Hit ‚Herzbeben‘.

Ferner mit dabei: Santiano, der neue „Voice-Kids“-Juror Max Giesinger, Matthias Schweighöfer, die supergeile Rockabilly-Herrenkspelle The Baseballs, Sascha Grammel, Italo-Rocklegende Gianna Nannini, Clare Bowen, Charles Esten, der schweizer Soulstar Seven, Alex Christensen, Celine Tam, Diavolo, Höhner, die unvermeidliche Kelly Family, Alexander Klaws mit „Ghost – das Musical“ und das Ensemble des Musicals „Tanz der Vampire“.

Wir haben die ersten Bilder aus der Show zusammengestellt, die letztes Wochenende in Düsseldorf aufgezeichnet wurde.

Ulk-Duette im Stile v0n Aguilera und Grönemeyer

Viel verraten wurde noch nicht, aber einiges ist von Zuschauern der Live-Show in den sozialen Netzwerken dann doch schon durchgesickert: So singt Helene Fischer mit Ulknudel Barbara Schöneberger „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Disney-Klassiker „Das Dschungelbuch“ ganz im lustigen Stil eines Herbert Grönemeyer.

Außerdem performen die beiden Ladies den Nicole-Evergreen „Ein bisschen Frieden“ im Gesangsstil von US-Popstar Christina Aguilera (die längst in der Versenkung verschwunden ist), berichtet u.a. „Focus.de“. Soviel Spaß muss sein.

Notiz am Rande: Es gab’s bei der Aufzeichnung öfter ein paar Probleme mit der Technik. Aber das weden wir wohl le9der nocht zu sehen bekommen…

