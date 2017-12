John Stamos wird mit 54 zum ersten Mal Vater

Donnerstag, 14. Dezember 2017, 8:46 Uhr

John Stamos wollte „immer schon“ Vater werden. Der 54-jährige ‚Fuller House‘-Darsteller hat bekannt gegeben, dass er und seine Verlobte Caitlin McHugh ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Und obwohl er behauptet, immer schon einen Kinderwunsch gehegt zu haben, dachte Stamos lange Zeit, es sei einfach schon zu spät für ihn.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

„Ich wollte immer Papa werden“, erklärt er im Interview mit ‚People‘, „Natürlich musste ich erst an mir arbeiten. Ich bin ein junger Typ. Die Leute sagen ‚Oh, du siehst so jung aus‘. Du fängst an zu glauben, dass du 150 Jahre alt wirst. Und dann wachst du auf und merkst ‚Nein, jetzt ist es vorbei. Das ist keine Probe.‘ Die Leute sagten zu mir ‚Du solltest ein Kind haben‘ und ich sagte ‚Der Zug ist abgefahren.'“ Nun ist allerdings doch noch soweit für Stamos.

Er schwebt auf Wolke 7

Die richtige Frau scheint er auf jeden Fall gefunden zu haben, wie er erst kürzlich in einem Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ klarstellte: „Ich bin auf Wolke Sieben. Ich habe über ein Jahrzehnt auf die perfekte Frau gewartet und dann trat sie in mein Leben“. Nach dem Zerbrechen seiner ersten Ehe musste John laut eigener Aussage an sich arbeiten, um wieder bereit für die Liebe zu sein.

Er erklärte weiter: „Eine ehrliche, reine und wunderbare Person wäre niemals an meinem alten Ich vor ein paar Jahren interessiert gewesen. Ich musste das Beste in mir finden. Wieder zurück zu der Person, die ich war, kommen und den Reset-Button drücken. Ich wusste, dass dann die richtige Person kommen würde.“