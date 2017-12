Dame Vivienne Westwood: Ihr Leben kommt ins Kino

Freitag, 15. Dezember 2017, 21:10 Uhr

Dame Vivienne Westwood bekommt einen Film, der auf ihrem Leben basiert. Die Filmdistributionsfirma Dogwoof arbeitet an einem neuen abendfüllenden Film mit dem Titel ‚Westwood: Punk, Icon, Activist‘, der auf dem Leben der 76-jährigen Fasion-Designerin basiert.

Sie fährt mit 76 noch selbst: Dame Vivienne Westwood

im Oktober. Foto: WENN

‚WWD‘ zu Folge wird der Film den Aktivismus der Mogulin beleuchten, sowie ihre Karriere und Kunst über die Jahre erforschen. Der Streifen wird Interviews mit Westwoods Sohn Joseph Corré beinhalten sowie Gespräche mit weiteren Familienmitgliedern, Freunden, Kollegen oder Models, mit denen sie während ihrer Karriere zusammengearbeitet hat. Hinter dem Projekt steht Regisseurin Lorna Tucker, die erst kürzlich Kurzfilme für Westwood sowie anderen großen Fashion-Häusern wie Alexander McQueen und Nike drehte.

Lorna soll Berichten zufolge auch neues Beobachtungsmaterial in Form von Archiv-Clips einfügen, um einen Einblick in Westwoods Karriere sowie ihre Beziehung zu dem verstorbenen Musikproduzent Malcolm McLaren zu geben. ‚Westwood: Punk, Icon, Activist‘ soll am 23. März 2018 auf die großen Leinwände im Vereinten Königreich sowie Irland erscheinen.

Georgia May Jagger ist großer Fan

Zuvor soll der Dokumentarfilm jedoch für die World Cinema Documentary Competition auf dem Sundance Film Festival am 20. Januar ins Rennen gehen. Westwood hat sich allemal einen Namen in der Fashion-Branche gemacht.

Unter anderem outete sich Georgia May Jagger als größter Fan und loyale Kundin der Mogulin. Allerdings musste sie sich selbst verbieten, im Shop des Modestars einkaufen zu gehen. Das 25-jährige Model erklärte dem ‚ES Magazine‘: „Ich liebe Vivienne Westwood, aber ich darf nicht mehr dorthin gehen, weil ich zu viel kaufe.“