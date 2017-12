Ed Sheeran tut sich mit Andrea Bocelli zusammen

Freitag, 15. Dezember 2017, 11:35 Uhr

Oh Mann, Ed Sheeran, ist das nicht etwas zuviel Kommerz? Der 26-Jährige Britenstar präsentiert mit dem italienischen Startenor Andrea Bocelli (59) eine orchestrale Variante von „Perfect“, die von Eds Bruder Matt produziert wurde.

Foto: IPA/WENN.com

Sheerans Single „Perfect“ hält sich schon wochenlang in den Charts, ein kürzlich veröffentlichter Remix mit Superstar Beyonce (36) steht in den USA und Großbritannien sogar auf Platz eins! Nun kommt noch eine dritte Version auf den Markt – und dafür singt der angesagteste Superstar des laufenden Jahres sogar in einer anderen Sprache!

Kennen sich seit 2005

Angekündigt wurde diese sensationelle Neuigkeit bereits am Dienstag auf Instagramm. „Ein kleines Geschenk für euch alle kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr mögt es genauso sehr wie ich“, schreibt Sheeran. Beide kennen sich bereits seit 2015. Damals arbeiteten beide Superstars in einem Sketch anlässlich der MTV EMA zusammen.