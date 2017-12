Idris Elba: Meghan Markle ist ein Vorbild für Frauen

Freitag, 15. Dezember 2017, 16:30 Uhr

Idris Elba sieht Meghan Markle als Vorbild für alle Frauen. Die Briten können sich auf die Verlobte von Prinz Harry freuen. Da ist sich ihr Schauspielkollege sicher. Sie sei nämlich ein Vorbild für alle Frauen.

Foto: WENN.com

Der britische Star (45) sieht in der Verlobten von Prinz Harry eine Identifikationsfigur für seine Landsleute. „Meghan Markle ist als Person, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ein Vorbild. Eine starke Frau, die in die königliche Familie einheiratet, ist für jede Frau ein Vorbild“, sagte Elba am Donnerstag dem britischen Sender Sky News. „Sie wird ein Leuchtturm sein und eine Person, auf die sich die Menschen freuen.“

Elba unterstützt Prinz Charles‘ Foundation

Prinz Harry (33) und die 36-jährige US-Schauspielerin mit afroamerikanischen Wurzeln hatten sich Ende November verlobt, sie wollen im Mai heiraten. Elba („Mandela – Der lange Weg zur Freiheit“) ist Botschafter für die Hilfsorganisation von Prinz Charles und war am Donnerstagabend zu Gast bei einem Empfang im Buckingham-Palast. (dpa/KT)