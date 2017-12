Jamie Foxx feierte mit Katie Holmes

Freitag, 15. Dezember 2017, 9:14 Uhr

Jamie Foxx feiert seinen Geburtstag offenbar gemeinsam mit Katie Holmes. Der Sänger und Schauspieler genoss am Mittwoch (13. Dezember) eine luxuriöse Geburtstagsparty zu seinem Fünfzigsten in Los Angeles.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Obwohl der ‚Ray‘-Star und die ehemalige ‚Dawson’s Creek‘-Darstellerin die Gerüchte um eine Beziehung seit 2013 nie bestätigt haben, scheinen sie keine Angst mehr davor zu haben, sich in der Öffentlichkeit wie ein Paar zu verhalten.

Ein Insider verriet dem ‚People‘-Magazin: „Sie kamen gemeinsam an. Sie standen meistens mit anderen Gästen herum und verbrachten nicht viel Zeit allein. Es war offensichtlich, dass Jamie einen tollen Geburtstag hatte. Katie sah auch aus, als würde es ihr Spaß machen. Sie sah großartig aus.“

Trennungsgerüchte im Oktober

Erst im Oktober hatte es allerdings Trennungsgerüchte gegeben, nachdem nur einen Monat zuvor die ersten Schmuse-Fotos der beiden aufgetaucht waren. „Jamie fragte sich, warum sie vor der ganzen Welt so herumstolzieren müssten. Er fragte, warum sie nicht den jetzigen Status Quo beibehalten und Spaß haben könnten“, wollte ein Insider in der amerikanischen ‚OK!‘ wissen. Deshalb solle Katie den Schlussstrich gezogen haben. Wie die Berichte von Jamies Party jedoch zeigen, scheint an den Gerüchten nichts dran zu sein.