Lenny Kravitz: Niemand ist wie Lisa Bonet

Freitag, 15. Dezember 2017, 11:47 Uhr

Lenny Kravitz glaubt, dass keine Beziehung mit der Ehe mit Lisa Bonet vergleichbar ist. Der ‚Fly Away‘-Interpret heiratete die heute 50-Jährige im Jahr 1987. Im Jahr darauf wurde das Paar Eltern der Tochter Zoe. Obwohl bereits 1992 die Scheidung erfolgte, sind die beiden noch immer „beste Freunde“.

Haare wie eine Mütze! Warum stellt das keiner her? Foto: WENN.com

Nun hofft der 53-Jährige, dass er irgendwann nochmal die große Liebe findet. Er erklärte im Interview mit dem ‚Mr. Porter’s The Journal‘-Magazin: „Wir waren Spiegelbilder von einander, männlich und weiblich. Es war ziemlich außergewöhnlich.“ Auf die Frage, ob er nach dem Ende der Ehe irgendwann wieder so verliebt war, antwortet Lenny: „Nicht so. Das wird nie wieder so sein. Ich war 21. Sie war 21. Das ist diese Zeit, wenn du dich selbst entdeckst, deine Kunst. Es ist generell eine sehr romantische Zeit. Ich hoffe, dass ich die große Liebe wieder finde. Das plane ich.“

Ein Beitrag geteilt von Lisa Bonet (@lisamichellebonet) am 3. Nov 2017 um 20:38 Uhr

Lisa ist mit „Aquaman“ Jason Momoa zusammen

Lisa dagegen scheint den Richtigen fürs Leben in ‚Game of Thrones‘-Star Jason Momoa gefunden zu haben. Das Paar, das die beiden Kinder Lola (10) und Nakoa-Wolf (8) gemeinsam großzieht, gab sich Gerüchten zufolge bereits 2007 das Ja-Wort. Vor kurzem wollte ein Insider jedoch wissen, dass die zwei Stars sich erst letzten Monat offiziell trauten. Im Magazin ‚Us Weekly‘ stand zu lesen: „Jason Momoa und Lisa Bonet hatten vor ein paar Wochen eine offizielle Trauung in ihrem Haus in Topanga, Kalifornien. Scheinbar waren sie bis dahin nicht offiziell verheiratet! Sie sagten, sie ‚machen es offiziell.'“

Lenny Kravitz geht auf Tour

Übrigens: Nach fast dreijähriger Pause kommt die Rocklegende 2018 endlich wieder live nach Deutschland. Im Rahmen seiner “Raise Vibration Tour 2018“ gibt der Superstar zwischen dem 31. Mai und dem 25. Juni vier exklusive Konzerte. Neben München und Berlin stehen auch große Venues in Frankfurt und Köln auf dem Tourplan des Sängers. Bei den energiegeladenen Bühnenshows trifft Nostalgie auf neue Stücke: Der gebürtige New Yorker wird neben Klassikern, wie “Fly Away“, “American Woman“ oder “Are You Gonna Go My Way“ ein neues Album im Gepäck haben, das im Frühling 2018 erscheint.

