Mark Hamill und Carrie Fisher: Wilde Knutscherei

Freitag, 15. Dezember 2017, 20:05 Uhr

Zwischen Mark Hamill und Carrie Fisher ging es einst heiß her. Der Luke Skywalker-Darsteller berichtet, dass er und Carrie sich am Set des Science-Fiction-Franchises ziemlich nahe kamen.

Mark Hamill und Carrie Fisher im Juli 2016 in London. Foto: Getty Images for Disney/Ímage.net

Der britischen Zeitung ‚The Guardian‘ erzählt er: „Carrie und ich standen aufeinander, aber ich wusste aus früheren Jobs, dass es eine schlechte Idee wäre, [mit jemandem am Set was anzufangen].“ Allerdings hätten sie stets „Vorwände“ gefunden: „Ich erinnere, dass wir einmal – ich bin mir sicher, dass Alkohol involviert war – über Kusstechniken geredet haben. Ich meinte ‚Nun, ich denke, dass ich ein ziemlich guter Küsser bin. Ich lasse die Frauen zu mir kommen, anstatt dass ich aggressiv bin.‘ Und sie meinte ‚Was meinst du?‘ Nun, die nächste Sache, die passiert ist, war, dass wir wie Teenager rumgemacht haben! Wir sind aufeinander geklebt!“

Affäre mit Harrison Ford

In letzter Sekunde kamen sie dann jedoch wieder zu sich: „Die eine Sache, die Carrie und mich vom Abgrund weggezogen hat, war, dass wir uns bewusst darüber wurden, was wir gerade taten und wir haben einfach schallend gelacht.“

In ihrer Autobiografie hatte Carrie Fisher derweil noch enthüllt, dass sie mit Hamills Co-Star Harrison Ford eine Affäre hatte. Der wiederum fand das wohl gar nicht gut, dass dies an die Öffentlichkeit gelangte. 1977 war sie gerade einmal 19 Jahre alt, als der verheiratete Ford ihr bei einer Geburtstagsparty von George Lucas ein bisschen zuviel Wein einschenkte. Anschließend brachte er sie nach Hause und verführte sie, wie sie dem ‚People‘-Magazin verriet: „Es war sehr intensiv. Unter der Woche waren wir Han und Leia, am Wochenende waren wir Carrie und Harrison.“