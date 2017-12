MTV ist ab sofort wieder frei empfangbar

Freitag, 15. Dezember 2017, 11:24 Uhr

Der legendäre Musikkanal MTV ist ab sofort überall wider im unverschlüsselten Free-TV über Satellit, Kabelnetz, IPTV, Internet-TV, per Livestream auf MTV.de/live und in der kostenlosen MTV Play App für iOS und Android frei empfangbar.

Foto. Fotolia/Antonioguillem

Am 23. Dezember feiert MTV die Rückkehr ins unverschlüsselte Free-TV mit einem großen Special und tollen Gästen: Los geht es mit Premieren von ‚Dare to Live‘ ab 21:10 Uhr, der neuen Dokureihe in der Videostar Rory Kramer mit bekannten Musikern an deren Grenzen geht. In den ersten drei Folgen der neuen Serie trifft Rory dabei auf Shawn Mendes, die Chainsmokers und Martin Garrix. Ab 22:30 Uhr feiert MTV dann mit dem ‚MTV Buzz‘-Special „Uli und die Vidiots“ die besten, denkwürdigsten und absurdesten Musik-Videos der Geschichte.

MTV-Moderatorin Uli Brase (die seit April dabei ist) lädt Cro, Samy Deluxe, Romano, Comedian Ingmar Stadelmann und weitere prominente Gäste auf ihre Couch ein, um Video-Highlights gemeinsam unter die Lupe zu nehmen. Anschließend führen ab 23:00 Uhr die ‚Top 100 Offiziellen Jahrescharts‘ durch die 100 erfolgreichsten Songs des Jahres 2017 in Deutschland.

„Die Nachfrage nach Musik steigt“

„MTV ist zurück im freien Fernsehen! Das freut mich sehr, denn es hat meine Jugend natürlich krass geprägt. Ich hoffe, das MTV auch in Zukunft ein gutes Programm herstellt und der nächsten Generation zeigt, wie tief diese Musikkultur geht. Also: MTV, let’s go!“, jubelt der Hamburger Popstar Samy Deluxe, der 2018 als nächster Künstler auf der MTV Unplugged-Bühne stehen wird.

Mark Specht, General Manager Germany, Switzerland & Austria (GSA) bei Viacom International Media Networks (VIMN) erklärte: „Die Nachfrage nach Musik steigt – sowohl auf digitalen als auch auf linearen Plattformen. Wir profitieren von diesem Trend und setzen in unserem Programm einen großen Schwerpunkt auf Musik, mit mehr als 13 Stunden Musikprogramm am Tag.“