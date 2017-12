Verlosung "Tulpenfieber" mit Alicia Vikander und Christoph Waltz

Freitag, 15. Dezember 2017, 20:48 Uhr

Heute erscheint das Historiendrama „Tulpenmfieber“ mit u.a. Alicia Vikander und Christoph Waltz auf DVD und Blu-ray. Im Rahkrn unserer traditionellen täglichen Weihnachtsverlosungen präsentieren wir interessierten Lesern ach diesen Film.

Foto: Prokino

Basierend auf dem wendungsreichen Roman der Bestseller-Autorin Deborah Moggach („Best Exotic Marigold Hotel“) entführt der Film auf eine bildgewaltige Reise in das Goldene Zeitalter Amsterdams.

Die wendungsreiche, hochkarätig besetzte Geschichte in großartiger Ausstattung bietet ein Leinwandspektakel der Extraklasse. Ein junger Maler (Dane DeHaan) verliebt sich in eine verheiratete Frau, was dramatische Konsequenzen nach sich zieht. Am Ende hängt alles von einem kühnen Geschäft an der Tulpenbörse ab. Mit der teuersten Zwiebel überhaupt – der Admiral Maria…

klatsch-tratsch.de verlost 2 Blu Rays & 2 DVDs

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 20. Dezember 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Tulpenfieber“

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.