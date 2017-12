Was macht eigentlich Domian?

Freitag, 15. Dezember 2017, 22:13 Uhr

Viele Jahre lang schütteten Menschen Jürgen Domian in seiner Sendung ihr Herz aus. Vor einem Jahr zog der Moderator einen Schlussstrich – und ist rückblickend froh darüber. Kurz vor seinem 60. Geburtstag schmiedet er nun Pläne für eine TV-Talkshow.

Früher führte er ein seltsames Leben: Er schlief, wenn andere wach waren, und er war munter, wenn die meisten Menschen in den Federn lagen. Dann setzte er sich die großen Kopfhörer auf, schaute in die Fernsehkamera und wartete auf Anrufe.

Nacht für Nacht war der Moderator mit seiner Sendung „Domian“ eine Art öffentliches Sorgentelefon, und dabei für viele Menschen ein Anker in der Not. Jetzt, rund ein Jahr nach der letzten Sendung, kann man Domian durchaus zu normalen Tageszeiten in Köln auf der Straße treffen. „Ich bereue es nicht, dass ich aufgehört habe und bin da mit mir im Reinen“, sagt der Journalist, der am 21. Dezember 60 Jahre alt wird.

Mehrere Wochen in der Klinik

„Das Talken fehlt mir, aber nicht die Nacht.“ 21 Jahre Nachtarbeit, das habe an ihm gezehrt und auf die Gesundheit geschlagen. Ein paar Tage nach der letzten Sendung, die in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 2016 lief, sei er krank geworden. „Ich musste mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen. Die ganze Anspannung war abgefallen, der Akku war einfach leer.“ Inzwischen gehe es ihm jedoch wieder gut, bekräftigt Domian im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

An seinen neuen Tagesrhythmus habe er sich inzwischen gewöhnt. „Ich genieße es immer noch morgens gegen acht Uhr aufzustehen und beim Bäcker Brötchen zu holen. Abends kann ich mich jetzt auch mal entspannt mit Freunden treffen – das ging ja jahrelang gar nicht.“ In den vergangenen Monaten habe er begonnen, einige soziale Kontakte wieder aufzufrischen, die im Laufe der Zeit eingeschlafen waren.

25.000 Anrufer

Mit insgesamt rund 25 000 Anrufern hat Domian in seiner Sendung gesprochen, die im WDR Fernsehen und Radio 1Live lief. Ob Liebe, Krankheit, Tod, Verbrechen, skurrile Sexpraktiken oder verrückte Erlebnisse: Kein Thema war tabu. Tausende Menschen versuchten jede Nacht zwischen 1.00 und 2.00 Uhr zu Domian durchzudringen, um ihm – in aller Öffentlichkeit – ihr Herz auszuschütten.

An einige besonders intensive Unterhaltungen denke er manchmal noch zurück, sagt Domian. „Manche Gespräche mit Menschen, die ein sehr schweres Schicksal hatten, werde ich wohl nicht vergessen. Wahrscheinlich auch, weil ich da besonders gefordert war – etwa, wenn ein Schwerkranker anrief, der sagte, dass er nur noch ein paar Tage zu leben habe.“

Idee für Talkshow mit Unbekannten

Anrufer aus seiner Sendung seien es auch gewesen, die ihn zu seinem aktuellen Buch inspiriert hätten, mit dem er zurzeit auf Lesetour ist. In „Dämonen“ geht es um das Thema Suizid. In der Stille Lapplands – Domians bevorzugtem Urlaubsziel – fragt sich der Protagonist Hansen: „Muss man leben, nur weil man lebt?“.

Das große Thema Tod treibt Domian nach eigenen Angaben schon seit seiner Kindheit um, immer wieder habe er sich damit beschäftigt. Sein vorheriges Buch „Interview mit dem Tod“ wurde ein Bestseller.

Außer dem Bücherschreiben arbeitet Domian an einem Konzept für eine neue TV-Talkshow. „Eine Talkshow mit unbekannten Menschen – das ist mein Ding“, meinte er. Es gebe aber noch nichts Spruchreifes. Eines jedoch sei schon sicher: „Ich talke nicht mehr in der Nacht.“ (Petra Albers, dpa)