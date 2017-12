Atemberaubend: "Extreme Freeriding - The Backyards Project"

Samstag, 16. Dezember 2017, 20:06 Uhr

Die Extremsport-Doku „Extreme Freeriding – The Backyards Project“ erscheint hierzulande am 02. Januar 2018. Sie zeigt atemberaubende und faszinierende Aufnahmen in den schneeverwehten, unendlichen Weiten der französischen Alpen. Die grandiosen Landschaftsaufnahmen und spektakulär gefilmte Action zeigen Freeriding auf höchstem Niveau.

Red Bull, Förderer von Extremsportarten, bejubelt die Doku schon vor einiger Zeit mit den Worten „Das eisigste Ski-Video, das Du heute sehen wirst!“ Worum geht’s da also?

Sam Favret ist einer der besten Ausnahmesportler, Extremskifahrer und Freerider. Die Zuschauer begleiten in Sam, der uns in seinem „Backyard“ Chamonix die faszinierendsten Freeride-Abfahrten zeigt und dabei von der Inspiration erzählt, die ihm die Berge und atemberaubenden Landschaften schenken.

Steile Abfahrten im No-Go-Gelände

Sam ist auf der Suche nach Perfektion: ob auf den Skiern, auf dem Surfboard oder Skateboard. Er stammt aus einer Familie, die seit Generationen als Bergführer in den französischen Alpen beheimatet sind und möchte zusammen mit seinen Freunden in die Fußstapfen seiner Ahnen treten: steile Abfahrten in unwegsamen Gelände zu meistern und dabei neue, bisher unerreichte Freestyle-Tricks zu definieren – das ist sein Ziel und seine tägliche Leidenschaft.

