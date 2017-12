Candice Swanepoel schon wieder schwanger

Samstag, 16. Dezember 2017, 13:50 Uhr

Candice Swanepoel ist ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes wieder schwanger. Nicht einmal vier Wochen ist die diesjährige Victoria’s Secret-Fashionshow her und die Engelsflüge des 28-jährigen Models wahrscheinlich noch nicht einmal in den Keller des Modehauses geräumt.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Doch das hält das südafrikanische Model nicht davon ab, ihre neueste große Botschaft auf Instagram zu verkünden: „Weihnachten kam früher… Baby Nummer 2“. Knapp ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Sohnes Anacã erwarten die hübsche Blondine und ihr Verlobter Hermann Nicoli laut ‘People’ also ihr zweites Kind.

Nur acht Monate nach der Geburt ihres Sohnes war die Laufsteg-Schönheit wieder zu Victoria’s Secret zurückgekehrt, um Ende November wieder rank und schlank über den Laufsteg zu schweben.

Jeder Tag ist ein Muttertag

Passend zum Muttertag Anfang des Jahres hatte die Blondine ihr größtes Glück in den sozialen Medien beschrieben: „Frohen Muttertag an meine Löwenmama und allen Mütter da draußen. Es ist so ein Geschenk und eine großartige Verantwortung, eine neue Seele in die Welt zu bringen. Zu lieben und Liebe zu lehren. Mein Leben hat definitiv neu angefangen an dem Tag, an dem ich mein Baby bekommen habe. Jeder Tag wurde zu einem Muttertag. Mama, ich liebe dich und jetzt weiß ich, was es heißt, dass dein Herz außerhalb deines Körpers lebt.“