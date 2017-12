Selena Gomez: Neues Album kommt 2018

Samstag, 16. Dezember 2017, 10:23 Uhr

Selena Gomez veröffentlicht im nächsten Jahr ihr drittes Studioalbum. Drei Jahre lang mussten sich ihre Fans gedulden. Und zwar nicht nur mit einem Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Freund Justin Bieber, sondern auch mit einem musikalischen Comeback in Form eines neuen Albums.

Foto: JRP/WENN

Im Jahr 2015 hatte die 25-Jährige zuletzt ‘Revival’ veröffentlicht, doch nun scheint bereits der Nachfolger in den Startlöchern zu stehen. So erklärte sie in der ‘BBC Radio 1 Breakfast Show With Nick Grimshaw’: „Ich denke, es ist fair zu sagen, dass die Leute über das Jahr Bescheid wissen, das ich hatte. Und ich habe mein Herz in meine Musik geschüttet und ich wollte, dass sie frisch ist. Es ging mir nicht wirklich um Charts oder Zahlen. Es ging mir mehr darum, was ich aus kreativer Sicht für meine Musik konnte. Ich kann erfolgreich sagen, das meine Inspiration für das nächste Album im vollen Gange ist und es schon bald erscheinen wird.“

Als „Frau des Jahres“ geehrt

Erst vor einigen Wochen hatte die Musikerin im Interview mit ‘Billboard’, von denen sie als „Frau des Jahres“ ausgezeichnet wurde, Frauen gelobt, die offen und ehrlich über ihre Probleme und Herausforderungen sprechen. Die Hitsängerin meinte: „Frauen haben einen positiven Wandel in die Musikbranche gebracht. Ich denke, Frauen haben wirklich ihre Stimme erhoben und ich fühle mich sehr wohl dabei zu sehen, dass so viele Frauen, die ich bewundere, nun über ihre Probleme oder die Dinge, die sie durchleben mussten, offen sprechen.“

Und auch sie selbst scheint sich in dem Business wohlzufühlen: „Ich denke, es ist eine wichtige Zeit, in der Menschen sagen können, wie sie sich fühlen und wissen, dass ihre Aufmerksamkeit für etwas Tolles genutzt wird. Ich bin stolz und glücklich, ein Teil dieser Branche zu sein, während sie sich in diese tolle Richtung entwickelt und ich fühle mich sehr geehrt, ein Teil davon zu sein.“