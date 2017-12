40 Jahre "Tagesthemen" und "heute-journal": So wird gefeiert

Dienstag, 19. Dezember 2017, 20:56 Uhr

Die beiden Nachrichtenmagazine „Tagesthemen“ und „heute-journal“ im Ersten und im ZDF sind gleich alt. Beide waren am 2. Januar vor 40 Jahren zum ersten Mal zu sehen. Und bei beiden steht schon fest, wer die Jubiläumssendung moderiert.

Marietta Slomka. Foto: ZDF/Niko Schmid Burgk

Die Jubiläumsausgabe im ZDF wird Marietta Slomka moderieren. Seit 1978 gab es nach Senderangaben rund 12 500 Ausgaben. Die erste moderierte Dieter Kronzucker. Slomka ist seit 2001 Moderatorin beim „heute-journal“, Claus Kleber kam zwei Jahre später hinzu. Co-Moderatoren sind Gundula Gause und Heinz Wolf.

In diesem Jahr sahen im Schnitt 3,8 Millionen Zuschauer die Sendung, die üblicherweise um 21.45 Uhr ausgestrahlt wird. „Da die Welt in ihrer Komplexität eher zunimmt, gibt es weiter viel zu erklären und aufzuklären. Das „heute-journal“ ist dafür prädestiniert, klar, mutig und mit Haltung zu berichten“, so ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

Ingo Zamperoni und Caren Miosga. Foto: NDR/Thomas Pritschet

Doppelmoderation bei den „Tagesthemen“

Im Ersten gibt es zum Jubiläum eine Premiere: Am 2. Januar führen Caren Miosga und Ingo Zamperoni gemeinsam durch die Sendung – die erste Doppelmoderation in der Geschichte des Nachrichtenmagazins, wie der zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag mitteilte. Dann sollen auch ehemalige Moderatoren ins Studio von ARD-aktuell beim NDR in Hamburg zurückkehren: „Anne Will, Thomas Roth und Ulrich Wickert haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt“, hieß es.

Anne Will und Ulrich Wickert 2001. Foto: NDR/Uwe Ernst

Rund 2,5 Millionen Zuschauer verfolgen nach Senderangaben die „Tagesthemen“ im Schnitt. Miosga moderiert das Format seit 2007. Auf der Liste ihrer Vorgängerinnen stehen Namen wie Ulrike Wolf, Sabine Christiansen und Gabi Bauer. Zamperoni löste 2016 Thomas Roth ab, einige Zeit zuvor stand er bereits als Vertreter der ersten Moderatoren vor der Kamera. Seine Vorgänger waren etwa Ernst-Dieter Lueg, Klaus Bednarz, Hanns Joachim Friedrichs, Ulrich Wickert und Tom Buhrow.

Bei ihrer Einführung am 2. Januar 1978 ersetzten die Tagesthemen die bis dahin übliche Spätausgabe der „Tagesschau“, zunächst montags bis donnerstags. Heute steht die Sendung täglich, in der Woche in der Regel um 22.15 Uhr, auf dem Programm. (dpa/KT)