Gigi Hadid: Gelb macht glücklich!

Mittwoch, 20. Dezember 2017, 18:29 Uhr

Gigi Hadid liebt Farben. Die Modelschönheit ist überzeugt, dass Farbe einen großen Einfluss auf die Psyche hat. Umso lieber greift sie deshalb zu fröhlichen Farbtönen, um sich selbst besser zu fühlen.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

„2018 werde ich mich intensiv mit Farbe beschäftigen. Welche Farbe auch immer dich lächeln lässt, wenn du am Morgen aufwachst, ist für dich die eine an diesem Tag“, berichtete Gigi laut ‚People.de‘ auf der Reebok’s Year End Holiday Party in New York. Natürlich hat sie auch einen Favoriten: „Gelb ist die Farbe, die mich immer glücklich macht.“

Die 22-Jährige erklärte weiter über ihre Fashion-Routine: „Hinsichtlich Style ziehe ich mich so an, wie ich mich an dem Tag fühle. Ich finde, man sollte das anziehen, was einen glücklich macht. Alles dreht sich darum, dass du in den Spiegel schaust und dich freust.“ Ihr Tipp lautet daher: „Hab Spaß beim Stylen und sei du selbst!“

Sie bevorzugt Sneaker

Auch ein Catwalk-Star wie Gigi bevorzugt jedoch manchmal Bequemlichkeit. Sie gestand: „Ich trage Sneaker sowohl im als auch außerhalb vom Fitnessstudio. Ich trage lieber Sneaker als irgendwelche andere Schuhe, denn mir ist es so wichtig, dass es bequem ist… Wenn ich mich nicht wohl fühle, fühle ich mich weniger selbstbewusst.“ Wie passend, dass die hübsche Blondine als Markenbotschafterin für den Sportriesen Reebok tätig ist und somit direkt an der Quelle sitzt: „2017 war das Jahr des Reebok Classic-Leder-Sneakers, der mein Liebling ist. Ich werde sie auch 2018 tragen.“