Hape Kerkeling hat "so richtig" geheiratet

Mittwoch, 20. Dezember 2017, 12:48 Uhr

Entertainer Hape Kerkeling hat Ja gesagt. Entsprechende Berichte gab es bereits vor einigen Monaten, nun hat es der Entertainer selbst bestätigt. Im Interview mit der Illustrierten „Gala“ verrät er, dass er seinen Lebenspartner schon im Dezember 2016 geheiratet hat.

Foto: Frank Fastner/WENN.com

Den Schritt wagte er, nachdem der Bundestag im Sommer die „Ehe für alle“ durchgesetzt hatte. Daraufhin habe sich der Star „vom Standesamt upgraden lassen“ und „so richtig“ geheiratet. Nach der am 1. Oktober vom Bundestag beschlossenen Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben habe er seine Partnerschaft nun „vom Standesamt upgraden lassen“.

Jahrelang zeigte der TV-Star, der sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, bisher keine Heiratsambitionen. „Solche Dinge, die der Staat oder die Kirche regelt, sind für mich nicht bedeutsam“, sagte der 53-jährige Bestsellerautor noch vor neun Jahren. Nun scheint er aber seine Meinung geändert zu haben. „Bei dieser Trauung [wurde] endlich mal mehr gelacht als geweint“, beschrieb einer der Hochzeitsgäste den Tag gegenüber ‚Bunte‘.

„Der Junge muss an die frische Luft“

Hape und sein Angetrauter machten aber kein großes Spektakel daraus. Angeblich waren nur 25 Gäste da, zu denen auch Kerkelings langjährige Freundinnen Isabell Varell und Birgit Schrowange gehört haben sollen. Nach der Trauung soll der 53-Jährige noch ausgelassen mit den Anwesenden gefeiert haben. Herzlichen Glückwunsch!

Kerkeling war im Dezember 1991 in der RTL-Show „Der heiße Stuhl“ von Schwulenaktivist Rosa von Praunheim (75) ungefragt geoutet worden. Diese Vorgehensweise hatte damals für Aufsehen und Empörung gesorgt.

Am 27. Dezember 2018 kommt der autobiografische Film ‚Der Junge muss an die frische Luft“ in die deutschen Kinos. Das wird ein großer Unterhaltungsfilm, der von dem Zusammenspiel von Komödie und Tragödie lebt. Er zeigt, wie ein kleiner Junge den größten Schicksalsschlag seines Lebens überwindet und daraus die Kraft zieht, eine einzigartige Karriere zu beginnen und einer der besten deutschen Entertainer zu werden.