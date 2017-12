Ist Mirja du Mont frisch verliebt?

Mittwoch, 20. Dezember 2017, 11:22 Uhr

Mirja du Mont will nicht ewig Single bleiben. Die 41-Jährige trennte sich vor einem Jahr von ihrem Schauspieler-Ehemann Sky du Mont. Derzeit ist sie in der ‚Vox‘-Sendung ‚6 Mütter‘ zu sehen, in der Promi-Mamas vor laufender Kamera zeigen, wie sie Kind und Karriere unter einen Hut bekommen.

Foto: WENN.com

Ihren Show-Kolleginnen ist dabei aufgefallen, dass Mirja ihrem ‚Dance, Dance, Dance‘-Partner Jo Weil erstaunlich nah kommt. Auf die Frage von Ute Lemper, ob sie vielleicht mehr für den Schauspieler empfinde, erklärt Mirja jedoch: „Nicht so, wie ihr denkt, aber das ist ein ganz toller Mensch.“ In den Backstage-Aufnahmen der Tanz-Sendung, die die sechs Mamas sich anschauen, scheint Jo jedoch vollkommen hingerissen von seiner Partnerin.

Sie will es nicht mehr öffentlicht

„Mirja ist ein ganz, ganz toller Typ und ich glaube, entgegen dem was viele Menschen von ihr erwarten, ist sie die coolste Sau, die es gibt und gleichzeitig einfach der liebenswerteste und herzlichste Mensch, den du dir vorstellen kannst“, schwärmt der Fernsehdarsteller. „Also ich habe selten Menschen getroffen, die es so schnell geschafft haben, in mein Herz zu kommen.“

Die Schöne brach in Tränen aus. Mirja dagegen bleibt geheimnisvoll, was ihren Beziehungsstatus angeht. Sie verrät ihren Co-Müttern nur: „Vielleicht habe ich ja jemanden kennengelernt? Das würde ich aber nicht mehr erzählen und an die große Glocke hängen. Ich würde meine Beziehung, die ich hätte, nicht mehr öffentlich machen.“