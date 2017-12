Ocean's 8: Der erste Trailer ist da

Mittwoch, 20. Dezember 2017, 13:11 Uhr

Pünktlich zu Weihnachten hauen die großen Studios wie jedes Jahr Trailer zu den kommenden Blockbustern raus. Nun gibt es auch den ersten Vorgeschmack auf ‚Ocean’s 8′.

Foto: Warner Bros.

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Popstar Rihanna, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Saragh Paulson und US-Rapperin Awkwafina sind die Stars der Gaunerkomödie. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu dem sogenannten Heist-Movie.

Und darum geht’s in dem Streifen mit der geballten Frauenpower und jeder Menge krinineller Energie: Was ihr Bruder kann, kann sie schon lange: Die von Sandra Bullock gespielte Debbie Ocean, Schwester von Gauner Daniel „Danny“ Ocean (George Clooney) , ist aus dem Knast entlassen worden und stellt ein Team von Meisterdiebinnen zusammen, um eine wertvolle Halskette zu stehlen und sich dabei an einem fiesen Galeriebesitzer zu rächen…

Steven Soderbergh ist Produzent

Regie führt Gary Ross („Die Tribute von Panem“, „Pleasantville“). Der holte auch Dakota Fanning und Olivia Munn vor die Kamera. In Cameos sollen außerdem auch Katie Holmes, Zayn Malik, James Corden und Kim Kardashian dabei sein. Steven Soderbergh ist als Produzent an Bord. Er hatte von 2001 bis 2007 seine drei „Ocean’s“-Filme mit Stars wie Clooney, Brad Pitt und Matt Damon gedreht.

Kinostart ist am 21. Juni 2018.