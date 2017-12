"Ocean's 8 "-Star Mindy Kaling: Das Baby ist da!

Mittwoch, 20. Dezember 2017, 12:26 Uhr

Mindy Kaling hat ihr Baby zur Welt gebracht. Die 38-Jährige darf sich über ihr erstes Kind freuen. Laut ‚E! News‘ hat sie am 15. Dezember ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Auch der Name ist bereits bekannt: Katherine Kaling soll der kleine Wonneproppen heißen. Die Schauspielerin selbst hat jedoch weder Geburt noch Name bisher offiziell bestätigt.

Foto: Brian To/WENN.com

Im Oktober bestätigte Mindy, dass sie ein Mädchen erwartet und enthüllte in der ‚Ellen DeGeneres Show‘ einige Sehnsüchte während der Schwangerschaft: „Da ich mich in meiner momentanen Lage befinde, denke ich, dass ich zuvor vieles als selbstverständlich angesehen habe. Wie zum Beispiel das Sitzen. Ich bin besessen vom Sitzen und auch wenn ich irgendwo rumstehe und einen Stuhl sehe, denke ich ‚Awww, ich kann es kaum erwarten, auf diesem Stuhl zu sitzen.'“

Vor ihrer Schwangerschaft hatte die Amerikanerin, die in der Gaunerkomödie ‚Ocean’s 8‘ zu sehen ein wird, im Interview mit ‚Yahoo! Style‘ bereits von ihrem Kinderwunsch berichtet. So gestand sie: „Ich glaube, ich habe entschieden, dass ich – im Gegensatz zu allem anderen im Leben – bezüglich Kindern schnell und ungebunden sein will. Ich werde es nicht aktiv planen, aber wenn es passiert, dann passiert es.“

Auch über den möglichen Vater ihrer Kinder äußerte sie sich: „Ich bin nicht lässig, wenn es darum geht, mit wem ich ein Kind haben würde. Aber die Sache ist die, dass alle Eltern, die ich bewundere, immer sagen, dass sie wünschten, dass sie früher Kinder bekommen hätten.“

