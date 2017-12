„Sicario 2” mit Josh Brolin und Benicio Del Toro: Erster Trailer

Mittwoch, 20. Dezember 2017, 21:14 Uhr

Die Hollywood-Haudegen Benicio Del Toro (50) und Josh Brolin (49) schlagen wieder brutal zu. Ein halbes Jahr vor dem geplanten Kinostart von „Sicario 2: Soldado“ gibt es den ersten Trailer zu dem Thriller.

Die Agenten Matt (Josh Brolin) und Alejandro (Benicio Del Toro) an der US-mexikanische Grenze. Foto: Studiocanal/ Richard Foreman, Jr.

Und die Fortsetzung des fesselnden Thrillers „Sicario” setzt noch einen drauf: In dem komplexen Kampf zwischen Macht und Gier verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse. In den Hauptrollen brillieren erneut Oscar-Preisträger Benicio Del Toro („Traffic”) und der Oscar-Nominierte Josh Brolin („No Country for Old Men”).

Drogenkrieg an der Grenze zu Mexiko

Der brandneue Clip zeigt eiskalte Morde, Explosionen und den Schmuggel von Drogen und Menschen in der Grenzwüste zwischen Mexiko und den USA. Neu dabei sind unter anderem Matthew Modine und Catherine Keener, allerdings fehlt diesmal Emily Blunt (Der Teufel trägt Prada), die in dem ersten Film eine FBI-Agentin spielte.

Alejandro (Benicio Del Toro). Foto: Studiocanal/ Richard Foreman, Jr.

Und darum geht’s: Die Agenten Matt (Josh Brolin) und Alejandro (Benicio Del Toro) kehren zurück an die US-mexikanische Grenze. Um einen Krieg der verfeindeten Drogenkartelle anzuzetteln, soll die Tochter des Kartellbosses und Terroristenschleusers Carlos Reyes entführt werden. Doch mit diesem hat Alejandro noch eine ganz andere Rechnung offen…