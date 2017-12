Dominic Cooper ersetzt Superman Henry Cavill

Samstag, 23. Dezember 2017, 15:44 Uhr

Dominic Cooper, der Mann mit den Riesenaugen, gibt vor der Kamera am liebsten alles. Der 39-Jährige spielt in dem Actionfilm ‚Stratton‘ den Special Boat Service-Offizier John Stratton und lehnte es ab, ein Körperdouble für die fordernden Szenen zu haben.

Foto: Universum

Obwohl er fast einen Unfall hatte, genoss der Darsteller die Erfahrung. „Ich habe es geliebt, die Stunts zu machen“, erklärt der „Mamma Mia“-Star im Interview mit ‚BANG Showbiz‘. „Wenn du dem Stunt-Team vertraust und in die Stunts investierst und an sie glaubst, dann sind sie unglaublich. Sie waren alle sehr spezifisch und gut recherchiert.“ So sei er etwa aus einem fahrenden Auto in einen Bus gesprungen, was „fast schief gegangen“ wäre, aber sich „gut“ angefühlt habe.

Der Star erklärt: „Es gibt dir das Adrenalin, um die nächste Szene zu drehen. Ich war sehr privilegiert, Leute zu spielen, die auf das Land aufpassen.“

Henry Cavill sollte die Hauptrolle spielen

Eigentlich hätte Henry Cavill in dem Streifen mitspielen sollen. Doch der ‚Justice League‘-Star sprang dann kurzfristig vom Projekt ab, woraufhin Cooper seine Rolle übernahm. „Es ist einfach eine dieser Sachen, die passieren“, beschwichtigt der Brite jedoch. „Es ist traurig, denn er hat so viel Zeit und Mühe investiert, aber sie haben nicht mit dem übereingestimmt, was er und das Kreativteam wollten und es war zu spät für sie, um es zu ändern.“ Dann sei alles ganz schnell gegangen: „Ich wurde gefragt, ob ich es tun wollte.“ Der Rest ist bekanntlich Geschichte.

Foto: Universum

Dominic Cooper: Seine 10 bekanntesten Filme

2008: Mamma Mia!

2008: Sinn und Sinnlichkeit

2009: An Education

2011: My Week with Marilyn

2011: Captain America: The First Avenger

2012: Abraham Lincoln Vampirjäger

2013: Dead Man Down

2014: Need for Speed

2014: Dracula Untold

2016: Warcraft: The Beginning