Khloé Kardashian: So steht es um ihre Schwangerschaft

Samstag, 23. Dezember 2017, 10:15 Uhr

Khloé Kardashian ist trotz Schwangerschaft fit und glücklich. Erst diese Woche hatte die Reality-Darstellerin bekannt gegeben, dass sie mit ihrem Freund Tristan Thompson ein Kind erwartet.

Foto: WENN.com

Nun hat ein Vertrauter ausgeplaudert, dass es der Blondine blendend gehe: „Khloé hatte keine Morgenübelkeit oder irgendwelche andere unangenehmen Schwangerschaftssymptome.“ Nun könne sie es kaum mehr abwarten, zusammen mit ihrem Liebsten eine kleine Familie zu gründen. Zu ihrem Glück fehle nur noch das perfekte Zuhause: „Tristan befindet sich auf Haussuche und mietet gerade ein Haus. [Khloé] liebt ihr Haus, aber sie könnten sich zusammen ein größeres anschaffen.“

Wie lange wohnt sie noch in Ohio?

Momentan wohnen die Turteltauben zusammen in Ohio, jetten jedoch oft nach Los Angeles, wo sich Khloés Anwesen befindet. Noch sei nicht ganz klar, wo das Paar in Zukunft lebe. Der Nahestehende führt gegenüber ‚Us Weekly‘ aus: „Khloé will ihr Haus nicht zwangsläufig loswerden, also könnte er in ihr Haus einziehen. Sie versuchen gerade, eine Lösung zu finden, aber sie sind offen, ein neues Haus zu kaufen, es wird jedoch in Calabasas sein.“