Liam Payne und Rita Ora mit "For You" für "Fifty Shades of Grey 3"

Samstag, 23. Dezember 2017, 9:43 Uhr

Liam Payne (24) wird mit seiner britischen Popstar-Kollegin Rita Ora (27) einen Song für den Soundtrack von „Befreite Lust“, des dritten Teils von “Fifty Shades Of Grey“ aufnehmen.

„For You“ soll der Track heißen, wie der Ex-One-Direction-Star u.a. auf Twitter bestätigte. Dazu postete er einen ersten, kurzen schwülstigen Ausschnitt des Songs und schrieb dazu: „Etwas Besonderes: ‚For You‘ kommt im Januar. #FiftyShadeFreed.“ Tags zuvor hatten sowohl Liam als auch die schöne Rita ein Foto im Gegenlicht bei Instagram gepostet, dass beide zusammen zeigt.

Rita Ora wirkt übrigens in ‚Fifty Shades of Grey 3: Befreite Lust‘ neben Jamie Dornan und Dakota Johnson auch als Schauspielerin mit.

Rita Ora wünscht Kollabo mit Zayn Malik

Liams Ex-Bandkollege Zayn Malik hatte für den zweiten Teil den Song „I Don’t Want To Live Forever“ für „Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe“ im Duett mit Taylor Swift beigesteuert.

Rita Ora hatte sich zuvor sich mal ein Duett mit Zayn gewünscht. „Ich würde mit Zayn kollaborieren, er ist ein wirklich toller Typ“, verriet sie im Dezember 2016 mit „Daily Star“. „Er gehört zur selben Familie, wir teilen uns das Management.“ Naja, nun ist es erstmal eine Kollabo mit einem aus der One-Direction-Familie geworden.