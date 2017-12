Nicky Hilton und James Rothschild: Baby Nr. 2 ist da

Samstag, 23. Dezember 2017, 13:47 Uhr

Im letzten Jahr sind Nicky Hilton und James Rothschild Eltern geworden. Nun freuen sie sich wieder über Nachwuchs. Das US-Model und Schwester von Paris Hilton, der Mutter aller It-Girls, hat bereits verraten, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist.

Nicky Hilton und James Rothschild. Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Die 34-Jährige, die bislang für ihren Jetset-Lebensstil bekannt war, und ihr Mann, der schwerreiche britische Banker James Rothschild, sind wieder Eltern geworden. „Weihnachten ist früher gekommen!“, schrieb die Ich-Darstellerin am Freitag auf Twitter. Bilder vom Neuzugang gab es noch nicht.

Tochter Nr. 2 kam am Mittwoch

Am Mittwoch, dem 20. Dezember, sei Töchterchen Teddy Rothschild in New York geboren worden, gab die Ur-Enkelin des Hotelgründers Conrad Hilton bekannt. Ihre erste Tochter Lily Grace Victoria Rothschild war im Juli 2016 zur Welt gekommen. Von ihr postete Nicky Rothschild zuletzt auch eine ganze Reihe Fotos bei Instagram. Allerdings nie von vorn.

Das Paar hatte im Sommer zuvor im Londoner Kensington-Palast geheiratet. (dpa/KT)

Ein Beitrag geteilt von Nicky Rothschild (@nickyhilton) am Dez 9, 2017 um 9:04 PST