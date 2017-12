Video: Meghan Trainor ist jetzt verlobt

Samstag, 23. Dezember 2017, 13:26 Uhr

US-Popstar Meghan Trainor hat sich mit Daryl Sabara verlobt. Die Sängerin verkündete auf Instagram die frohe Nachricht, dass der ‚Spy Kids‘-Darsteller ihr letzte Woche die Frage aller Fragen gestellt hatte.

Dazu postete sie außerdem ein Video, das den romantischen Moment zeigt. „ICH HABE JA GESAGT!!!! An meinem 24. Geburtstag hat die Liebe meines Lebens, @darylsabara, all meine Träume wahr werden lassen. Er hat mir unter einem Tunnel aus wunderschönen Weihnachtslichtern einen Antrag gemacht und hat mich vor meiner Familie und meinen Freunden überrascht. Ich bin immer noch geschockt. Ich war noch nie so glücklich! Danke Daryl, meiner Familie und Freunden dafür, dass ihr mich wie eine wahre Prinzessin fühlen habt lassen und danke @ryan.trainor für dieses wunderbare Video, das ich immer und immer wieder ansehen werde“, schrieb die ‚All About That Bass‘-Interpretin gerührt.

Verlobungsvideo im Netz

Später teilte sie noch mehr Bilder des glücklichen Paares und schwärmte: „Ich bin so glücklich, dass du es bist, @darylsabara. Ich wusste es von dem Moment an, in dem ich dich getroffen habe.“ Auch Daryl teilte das Verlobungsvideo und schrieb: „Alles Gute zum Geburtstag, meine Seelenverwandte. Danke dafür, dass du mein Leben für immer verändert hast und danke nochmals dafür, Ja gesagt zu haben! Du bist die allerschönste Verlobte auf der ganzen Welt. Ich liebe dich @meghan_trainor.“