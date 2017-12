Hugh Jackman: „Ed Sheeran ist meine Nummer 1“

Sonntag, 24. Dezember 2017, 9:55 Uhr

Der australische Hollywood-Export Hugh Jackman ist ein großer Anhänger des britischen Popstars Ed Sheeran. Der ‚Greatest Showman‘-Schauspieler ist der Meinung, dass der ‚Castle on the Hill‘-Hitschreiber ein fantastischer Erzähler ist und auch die persönliche Seite seiner Songs liebt.

Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com

Gegenüber dem australischen “Magic Radio“ sagte der 49-Jährige: „Ich glaube nicht, dass es derzeit einen besseren Geschichtenerzähler als Ed Sheeran gibt. Ich höre die ganze Zeit Ed Sheeran. ‚Castle on the Hill‘ bewegt mich richtig und es ist wunderschön gemacht. Der Song erzählt nicht nur seine Geschichte, sondern er ist auch ziemlich offen gegenüber seinen Freunde“.

„Jeder wird wissen, über wen er da singt“

Hugh Jackman weiter: “Ich haben gestern darüber nachgedacht als ich auf dem Rudergerät gesessen habe: Hat er seine Freunde gefragt, ob sie mit dem Text einverstanden sind? Jeder in der Stadt wird wissen, über wen er da singt. Ich wette, er hat sie angerufen und ich wette auch, sie waren alle einverstanden damit, denn letztendlich macht er es mit so viel Zuneigung.“

Abschließend fügt er hinzu „Ja, lass uns so sagen, Ed ist im Moment meine Nummer eins.“ Übrigens: ‚Castle On The Hill‘ wurde bei Youtube bislang über 267 Millionen Mal abgerufen. (PV)