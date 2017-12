Shawn Mendes und Hailey Baldwin knutschen wieder

Sonntag, 24. Dezember 2017, 11:36 Uhr

Sind sie nun ein Paar oder nicht? Popstar Shawn Mendes soll schon wieder mit Hailey Baldwin beim Turteln beobachtet worden sein. Das Topmodel und er sollen gemeinsam ein Konzert in Toronto besucht haben – der Heimatstadt des 19-Jährigen.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Laut „TMZ“ sollen die beiden Händchen gehalten haben und sich die ganze Zeit zärtlich berührt und gestreichelt haben. Die 21-Jährige soll auch ständig ihren Kopf auf seine Schulter gelegt haben.

Im letzten Monat war das Paar bereits beim Knutschen erwischt worden – früh morgens bei den MTV European Music Awards. Mendes hatte dort drei Preise abgeräumt, darunter als „Bester Künstler“ und für den „Besten Song“. Eine Quelle verriet damals, dass Shawn trotz des großen Starrummels nur Augen für seine Hailey hatte. „Es war eindeutig keine einmalige Sache. Sie sahen so aus, als wäre sie total verknallt ineinander. Es wirkte sehr ernst und beide haben die ganze Zeit rumgeknutscht“, so die Quelle. „Sie haben sogar zusammen mit Rita Ora ein Foto gemacht, um sich wohl gemeinsam aller Welt zu zeigen.“

Ziemlich oft zusammen in letzter Zeit

Und es blieb wohl nicht bei der Award-Knutscherei. Shawn und Hailey feierten auch Halloween zusammen. Zuvor war das Model zwar mit Sänger Justin Bieber gesehen worden, offenbar hat es sie aber zurückgetrieben zu Shawn. Gibt es vielleicht sogar bald einen Song über die frisch entflammte Liebe zu Hailey? Schließlich ist der Teenie-Schwarm bekannt für seine leidenschaftlichen Lieder über Verliebtsein, Flirten, Beziehungen und die wahre große Liebe, wie in seinem Song „Treat You Better“. Da heißt es: „Die Sekunde, in ich der etwas für ein Mädchen empfinde, dieses Gefühl verarbeite ich dann auch in meiner Musik. Dann weiß ich es eben auch ganz genau.“

Ein Sexsymbol zu sein, sei allerdings überhaupt nicht leicht für den Sänger. „Es ist nicht cool, ein Sexsymbol zu sein. Wenn du in ein Mädchen verliebt bist und sie nennt dich dann ein Sexsymbol…“ (SV)