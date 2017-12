George Michael: Blumenmeer zum ersten Todestag

Montag, 25. Dezember 2017, 23:04 Uhr

Völlig überraschend starb die britische Sänger vor einem Jahr am ersten Weihnachtstag. Für viel Fans ist und bleibt George Michael unvergessen.

Erinnerung an George Michael am ersten Todestag des Sängers. Foto: Steve Parsons

Zahlreiche Anhänger des wohl berühmtesten Balladen-Sängers der letzten Jahrzehnte haben zum ersten Todestag des britischen Popmusikers George Michael („Last Christmas“) für ein Blumenmeer vor dessen Anwesen in Goring-on-Thames gesorgt. Auch Kerzen, Karten mit emotionalen Botschaften, Schallplatten und eine Gitarre brachten die Fans am Montag zum Gedenken an den Künstler mit.

Michael starb am ersten Weihnachtstag 2016 mit nur 53 Jahren laut Obduktion an einem Herzleiden. Sein Freund hatte ihn leblos in dem Haus in der Grafschaft Oxfordshire westlich von London gefunden.

George Michael verkaufte über 100 Mio. Alben

In seiner mehr als 30-jährigen Karriere verkaufte der Popstar, der immer wieder durch Drogenexzesse auffiel, fast 100 Millionen Alben. Zu seinen vielen Hits im Duo mit Andrew Ridgeley als Wham! in den 80er Jahren gehören Ohrwürmer wie „Wake Me Up Before You Go-Go“.

Foto: John Rainford/WENN.com

Begraben ist Michael auf dem verwunschenen Highgate-Friedhof im Norden Londons. Zu seinem Grab haben nur die Familie und enge Freunde Zugang, aber keine Fans. Vor einem weiteren Haus des Sängers in der Nähe hatten sie daher eine kleine Gedenkstätte errichtet. (dpa/KT)