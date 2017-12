Die schicksten Weihnachts-Outfits der Promis

Dienstag, 26. Dezember 2017, 16:02 Uhr

Nicht nur der Baum muss geschmückt und das Essen gekocht sein; auch ein schickes Weihnachtsoutfit muss her, um die festliche Stimmung komplett zu machen. Die Promis machen uns vor, wie es geht und zeigen sich auf Instagram in ihrem ganz eignen Look für die Festtage.

Foto: Instagram/EvaLongoria

„Desperate Housewives“-Star Eva Longoria zeigt sich elegant und stilsicher vor dem Weihnachtsbaum. Die 42-Jährige teilte kürzlich ein Foto mit ihren 4 Millionen Fans und glänzte in einem schwarzen Mantel-Kleid mit Glitzer und v-förmigem Dekolleté. Dazu kombinierte sie schwarze Sandaletten und roten Nagellack.

Ein Beitrag geteilt von Josephine Skriver (@josephineskriver) am Dez 25, 2017 um 9:29 PST

Auch Topmodel Josephine Skriver präsentiert sich mit ihrem Weihnachtsstyling. Zwar nicht ganz so elegant wie Eva, jedoch trotzdem trendy und schick, setzt die 24-Jährige auf ein angesagtes Samtkleid in Blau mit Carmenausschnitt und Minirock. Die High Heels durften allerdings einmal im Schrank bleiben. Stattdessen wählte Josephine weiße Sneakers und trägt ihre Haare geknotet zu einem stylishen Dutt.

Ein Beitrag geteilt von ???? ? (@roxyhorner) am Dez 24, 2017 um 11:36 PST

Sexy und verführerisch zeigt sich hingegen Topmodel Roxy Horner. Die 26-Jährige verzichtet auf ein aufwendiges Dress und punktet stattdessen lieber in schicken, roten Dessous aus edlem Satin. Ihre blonde Mähne trägt sie zu edlen Wellen frisiert und wählte außerdem einen sinnlichen, roten Lippenstift.

Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am Dez 25, 2017 um 12:54 PST

Sängerin Miley Cyrus präsentiert sich auf ihrem Weihnachtsfoto entspannt und lässig. Die 25-Jährige zeigt sich gemeinsam mit ihren Schwestern Noah und Brandi in einem blauen Pulli mit einem verspielten Weihnachtsmann-Aufdruck in Blau, Rot und Weiß. Dazu kombinierte Miley eine sportliche Leggings und macht es sich so an Weihnachten mit ihrer Familie gemütlich. (HA)