Britney Spears: Kommt sie auf große Europatournee?

Mittwoch, 27. Dezember 2017, 14:00 Uhr

Britney Spears könnte im nächsten Jahr auf große Tour gehen. An Silvester beendet die amerikanische Popsängerin ihre ‘Piece Of Me’-Show in Las Vegas und scheint ab dem kommenden Jahr wieder Zeit für neue Projekte zu haben. So auch für das alljährliche Musikfestival Smukfest in Dänemark, bei dem sie im Sommer laut ‘justjared.com’ als Headliner auftreten wird.

Foto: FayesVision/WENN.com

Wie ‘Mix1’ berichtet, vermuten nun viele, dass Spears ihren Auftritt nutzen könnte, um an eine Tour quer durch Europa anzuknüpfen. Zwar ist bisher noch nichts bestätigt, allerdings dürfte die Musikerin nach ihrem Las-Vegas-Weggang genügend Zeit dafür haben. In der Vergangenheit hatte die ‘Slumber Party’-Interpretin allerdings mehrfach zugegeben, dass es manchmal dass es manchmal ganz schön schwer ist als Alleinerziehende mit ihren Söhnen Sean Preston (11) und Jayden (10).

Sie erklärte: „Meine Kids kommen an erster Stelle. Immer. Es gibt nichts Belohnenderes als Mutter zu sein und meinen Söhnen zuzuschauen, wie sie zu jungen Männern werden. Ich habe so viel Glück, dass ich die Abenteuer des Lebens mit ihnen erleben darf. Die Balance zwischen Arbeit und Privatleben kann eine Herausforderung sein. Ich gebe immer mein Bestes, meine Pläne wenn möglich mit meiner Familie zu machen.“

Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am Dez 22, 2017 um 7:37 PST

Mit den Kindern am liebsten am Strand

Die Zeit mit ihren Söhnen verbringt Britney derweil am liebsten beim Sport oder am Strand. Dem ‚People‘-Magazin verriet sie: „Ich liebe es, ihnen beim Sport zuzusehen oder einfach mit ihnen herumzurennen. Wir haben eine Menge Spaß zusammen. Wir gehen gerne zusammen zum Strand.“ Ihre Mutterrolle half der ‚Toxic‘-Sängerin außerdem dabei, ihre Ängste zu überwinden. Sie erklärte: „Mutter zu werden und mit meinen Jungs zusammen zu sein, hat mich toleranter mir selbst gegenüber gemacht. Ich bin ihre Mutter, was auch immer. Das war in den letzten Jahren ein Riesending für mich.“