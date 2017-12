Daniela Katzenberger gewinnt mit Nasch-Bild

Mittwoch, 27. Dezember 2017, 21:16 Uhr

Daniela Katzenberger zeigt sich unvorteilhaft an ihrem Cheat-Day. Die 30-Jährige gibt auf ihren Social-Media-Kanälen beinahe täglich Einblicke in ihren privaten Alltag und hat auch kein Problem damit, sich mal nicht von ihrer besten Seite zu präsentieren.

Frei von Glamour in Köln: Frau Katzenberger. Foto: WENN.com

In einem ihrer neuesten Posts zeigt sie sich mal wieder nicht ganz von ihrer Schokoladenseite. „Weihnachtszeit = everyday Cheatday“, schreibt die TV-Blondine zu dem neusten Post auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Bild sieht man Dani dabei, wie sie beim Frühstück genüsslich in ein Schokoladen-Crossaint beisst.

Das Foto hat kein geringerer als ihr Ehemann Lucas Cordalis aufgenommen, wie die Reality-TV-Darstellerin weiter verrät: „In diesem Sinne, möchte ich mich auch bei meinem Mann Lucas bedanken, der heute morgen dieses hübsche, wunderschöne und durchaus attraktive Bild von mir gemacht hat.“

Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Dez 27, 2017 um 5:23 PST

„Kilo-Schock, fett und frustriert“

Dadurch, dass sie diesen Schnappschuss mit ihren Fans teilt, hat sich das Multitalent auch gleich noch weitere Leckereien verdient. „Er hat mit mir um einen Kinobesuch (natürlich mit Popcorn und ’ne riesen Portion Tortilla-Chips) gewettet, dass ich dieses Bild nicht posten würde… ICH wiederum, hab mit ihm gewettet, dass ich spätestens nächste Woche in den Zeitschriften bin mit folgenden Überschriften: Kilo-Schock, Fett und frustriert, schwanger und fett, nur fett, frisst sie am Ende?, Kilo-Kampf, nicht schwanger-nur fett, Nilpferd-Nervensäge…Ich denke, ich werde zweimal ins Kino gehen“, erklärte sie ihr Posting. Bei ihren Fans kommt die Wette zwischen Daniela und Lucas super an. „Du bist so klasse“ und „Schön das du das so mit Humor nimmst“, schreiben zwei der Follower zu dem Bild.