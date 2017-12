"Honig im Kopf": US-Remake wird 2018 gedreht

Mittwoch, 27. Dezember 2017, 12:48 Uhr

Til Schweiger hat die Dreharbeiten für das US-Remake von ‚Honig im Kopf‘ ab Ende 2018 geplant. Die berührende Tragikomödie begeisterte vor drei Jahren rund acht Millionen Kinobesucher und wurde dadurch zum erfolgreichsten im Jahr 2014 gestarteten Kinofilm.

Herr Douglas mit Gattin Catherine Zeta-Jones. Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Daran will Regisseur Til Schweiger nun auch in den USA anknüpfen und hatte sich bereits vor gut zwei Jahren vorgenommen, den Film noch einmal international zu verfilmen. Mit von der Partie ist Hollywood-Star Michael Douglas, der die Rolle des an Alzheimer erkrankten Großvaters übernehmen soll. Nachdem es lange still um das US-Remake geworden war, steht nun fest: 2018 sollen die Dreharbeiten losgehen.

So sprach Schweiger laut ‘Filmstarts.de’ in einem Interview davon, dass er vor 2019 keine Zeit habe, sich um seine Einsätze als ‘Tatort’-Kommissar zu kümmern, da ein anderes Projekt anstünde.

Neubesetzung in der US-Version

Schweiger selbst wird in dem Remake allerdings nicht zu sehen sein, sondern nur als Regisseur agieren. Den Film will er dann in Deutschland, Italien, England und den USA drehen. Hauptdarsteller Michael Douglas hatte selbst vor gut einem Jahr auf Facebook ein Foto von sich und Schweiger Arm in Arm gepostet und dazu geschrieben: „Habe ein paar Tage in unserem wunderschönen Zuhause auf Mallorca verbrachte, dabei habe ich mich mit meinem Freund Til Schweiger (Deutschlands führendem Schauspieler/Regisseur) getroffen, mit dem ich Anfang nächsten Jahres einen gemeinsamen Film drehen werde. Til ist ein großartiger Kerl und ich freue mich darauf, in dem Remake seines sehr erfolgreichen deutschen Kinofilms ‚Honig im Kopf‘ mitzuspielen und ihn auch zu produzieren. Til wird Regie führen.“

Der 54-Jährige teilte diesen Post und ergänzte: „Ich liebe diesen Mann! Einer der besten in seinem Fach!!! Und ich freue mich auf ‚Honig im Kopf‘ international…!!!! Mit einem der besten Filmschauspieler der Erde!“