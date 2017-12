Kendall Jenner nimmt ihre App vom Markt. Und dann?

Mittwoch, 27. Dezember 2017, 18:56 Uhr

Kendall Jenner will ihre eigene App ab 2018 nicht mehr aktualisieren. Das 22-jährige Model verbrachte die letzten zwei Jahre immer wieder damit, ihre eigene Website ‘KendallJ.com’ mit Artikeln aufzufrischen und ihre Fans mit Neuigkeiten zu beglücken.

So kann man eine zu große Jacke auch tragen: Kendall Jenner. Foto: TNYF/WENN.com

Doch wie sie ihren Fans nun mitteilte, wird sie ab 2018 Abstand von der Seite nehmen: „Wenn ich ans kommende Jahr denke, dann merke ich, dass sich meine Ziele und Priorität verändert haben. Es waren tolle zwei Jahren mit euch, in denen ich mich mit euch verbinden konnte, weshalb mir diese Entscheidung auch so schwerfällt. Im kommenden Jahr werde ich meine App nicht mehr aktualisieren. Ich hoffe, ihr habt diese Reise genauso genossen wie ich und ich freue mich schon, das nächste Kapitel mit euch zu teilen.“

Obwohl das Model omnipräsent auf Instagram & Co. ist, ist sie von allen Kardashian-Schwester wohl die, die am privatesten lebt. Nachdem ‚Forbes‘ Kendall bereits als bestbezahltes Model dieses Jahres führte, kann sie sich nun auch über die meisten Fans auf Instagram unter ihren Modelkolleginnen freuen.

Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am Dez 24, 2017 um 8:40 PST

85 Millionen Follower

Ganze 85 Millionen Follower möchten regelmäßig Bilder von Kendall sehen. Damit kann sie sich über mehr als doppelt so viele Follower freuen als die Zweitplatzierte im Ranking, Cara Delevingne (40,8 Millionen). Die Top drei wird komplettiert von Gigi Hadid, deren Posts ganze 37 Millionen Menschen verfolgen. Für Kendall Jenner scheint die Erfolgsspur damit einfach kein Ende zu nehmen. Dieses Jahr zog sie Kooperationen mit namhaften Marken wie Estée Lauder, Chanel, Fendi und Calvin Klein an Land. Und mit vier Millionen Likes kann sie sich zusätzlich über das Instagrambild mit den meisten Gefällt mir-Angaben unter den Models freuen. Dabei handelt es sich um ein Bild von Juni, auf dem sie sich in einem karierten Bikini und einem Croptop darüber zeigt.