Kylie Minogue, Rammstein und welche Alben 2018 noch kommen

Mittwoch, 27. Dezember 2017, 16:50 Uhr

Tocotronic und Die Fantastischen Vier, vielleicht auch Kylie Minogue und Rammstein – das kommende Jahr bringt frische Musik mit sich. Doch könnte bei einigen das neue auch das letzte Album sein.

Die Fanta 4 stimmen mit „Endzeitstimmung“ auf „Captain Fantastic“ ein. Foto: Henning Kaiser

Rammstein, Tocotronic, Diddy, Kylie und Fanta4: Musikalisch bunt wird das kommende Jahr. Manch neue Platte steht schon fest, andere noch in den Sternen.

DIE FANTASTISCHEN VIER: Herrscht in der mittlerweile fast 30-jährigen Bandgeschichte etwa „Endzeitstimmung“? Mitnichten, auch wenn die vier Stuttgarter die Vorab-Single ihres neuen Albums „Captain Fantastic“ so nennen. Am 27. April kommt die zehnte Platte von And.Ypsilon und Thomas D. sowie den „Voice of Germany“-Juroren Smudo und Michi Beck.

TOCOTRONIC: Fast ein viertel Jahrhundert gibt es die Vorzeige-Combo der Hamburger Schule schon. Auf „Die Unendlichkeit“ wagen die Herren um Frontmann Dirk von Lowtzow einen Blick zurück – sicher inklusive Gesellschaftskritik. Wie eine Band, die mit Nostalgie und Nabelschau eher wenig anfangen kann, so etwas angeht, zeigt sich ab 26. Januar.

KYLIE MINOGUE: Auf Instagram postet die Grande Dame des Pop schon fleißig Fotos aus dem Aufnahmestudio. 2018 soll wohl der Nachfolger von „Kiss Me Once“ in die Läden kommen – wann genau, ist noch nicht ganz klar. Nur soviel: Ein wenig Herzschmerz habe sie darin verarbeitet, sagt die Australierin der britischen „Sun“.

Foto: Danny Martindale/WENN

Teeniestar Mike Singer mit zweitem Album

MIKE SINGER: Achtung, nichts für Erwachsene! Mit 13 stellte der junge Mann seine ersten Songs und Coverversionen ins Netz – nun, kurz vor seiner Volljährigkeit, bringt der Youtuber schnell noch den Nachfolger des Nummer-eins-Albums „Karma“ in die Spur: Am 19. Januar erscheint „Deja Vu“. Neue Platte, bewährtes Rezept: Justin-Bieber-Pop auf Deutsch.

JOAN BAEZ: Rund zehn Jahre nach ihrem letzten Studioalbum wirft die legendäre Songwriterin am 2. März „Whistle Down The Wind“ auf den Markt. Darauf covert die 76-jährige Folksängerin Lieder von Musikern wie Tom Waits und Anohni (früher Antony and the Johnsons). Zudem kommt Baez auf Abschiedstour – es soll angeblich ihre letzte sein.

Joan Baez covert Tom Waits und Anohni. Foto: Martial Trezzini

RAMMSTEIN: Seit „Liebe ist für alle da“ sind schon mehr als acht Jahre vergangen. Doch befeuerte jüngst Gitarrist Richard Kruspe die Spekulationen, bald könnten die Brachialrocker eine neue Studioplatte einspielen. „Aus irgendeinem Grund denke ich allerdings, dass es unser letztes Album sein wird“. Ob das Material schon 2018 kommt?

85-jährige Countrylegende mit neuem Album

DIDDY: Puff Daddy, P. Diddy, Puffy oder zuletzt (allerdings aus Scherz) LOVE – Sean Combs wechselt seine Pseudonyme wie andere ihr Unterhemd. Vor 20 Jahren erschien mit „No Way Out“ das Debüt des US-Rappers, den die jüngste Forbes-Liste als bestbezahlten Promi der Welt aufführte. Seit einiger Zeit macht Diddy heiß auf das Sequel „No Way Out 2“. Manche munkeln, das Album könnte nun sein letztes sein.

Mike Singer lässt Teenie-Herzen höher schlagen. Foto: Britta Pedersen

FRANZ FERDINAND: Am 9. Februar kappen die Indie-Schotten (zumindest teilweise) ihre Gitarren-Wurzeln. Das neue Spielzeug auf „Always Ascending“ heißt nun: Synthesizer. Sänger Alex Kapranos meint, das Album sei zugleich „futuristisch und naturalistisch“. Wie das wohl zusammenpassen mag? Man darf gespannt sein.

LORETTA LYNN: Sie ist schon 85, doch ist das noch kein Alter, um mit der Musik aufzuhören. Eigentlich wollte die US-Country-Legende ihre Platte schon im vergangenen Mai vorstellen, doch musste das nach einem Schlaganfall verschoben werden. „Wouldn’t It Be Great“ kommt 2018 – mit neuen Songs und Klassikern wie „Coal Miner’s Daughter“. (Sebastian Fischer, dpa)