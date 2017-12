Liam Payne teilt die schönsten Momente seines Jahres

Mittwoch, 27. Dezember 2017, 15:33 Uhr

Liam Payne wird die Geburt seines Sohnes „niemals“ vergessen. Der 24-jährige Musiker wandte sich am Dienstag (26. Dezember) an seine Instagram-Gemeinde, um ein Foto seines Fußes neben dem seines Sohnes zu posten.

Foto: JLN Photography/WENN.com

Darunter schrieb er: „2017 war ein verrücktes Jahr! Ich werde diese Woche täglich eine Erinnerung posten. Aber die erste musste natürlich die an meinen kleinen Sohn Bear sein! Ihn zum ersten Mal in den Armen zu halten, war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ihn aufwachsen zu sehen ist unglaublich.“ Aber auch seine Frau, die ehemalige Girls Aloud-Sängerin, wurde von dem ‘Bedroom Floor’-Sänger gelobt: „Seit unser Baby geboren wurde, ist Cheryl eine unglaubliche Mutter für ihn und ich kann ihr gar nicht genug dafür danken.“

Psychische Probleme in der Vergangenheit

Erst vor einem Monat hatte der Hitmacher der ‘Sun’ verraten, dass er während seiner Zeit bei One Direction mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte: „Ich hätte nicht in der Lage sein sollen, so viele Shows zu machen, wie wir gemacht haben, wenn ich ehrlich bin, wenn ich brutal ehrlich bin. Rauszugehen und dieses glückliche Lächeln aufzusetzen und die Songs zu singen, ehrlich gesagt fühlte sich das manchmal an wie eines dieser Kostüme. Da draußen sehen die Leute nicht, was unter dem Kostüm vorgeht.“

Ein Beitrag geteilt von Liam Payne (@liampayne) am Dez 26, 2017 um 8:39 PST

Als sich seine Freundin Sophia Smith von dem 24-jährigen Star trennte, musste sogar ein 1D-Konzert abgesagt werden. „An dem Tag ging es mir wirklich nahe. Es ging mir wirklich schlecht. Leider machte ich eine harte Zeit durch und das ging mir ein bisschen zu nahe. Das war das. Je mehr wir machten, desto weniger Zeit nahmen wir uns, um anzuhalten und zu feiern, wie großartig die Dinge waren und ich glaube, das hat uns am Ende eingeholt. Es war irgendwie so ‚Oh, ihr habt gerade drei EMAs gewonnen, aber jetzt ab ins Flugzeug und ab zum nächsten Ort.’“