Hitduo Gnarls Barkley meldet sich mit neuem Abum zurück!

Donnerstag, 28. Dezember 2017, 22:35 Uhr

Gnarls Barkley planen ihr neuestes Album nach zehn Jahren Wartezeit. Bereits Anfang des Jahres hatte das amerikanische Hip-Hop-Duo geplant, ihre Fans nach jahrelangem Warten mit einem neuen Album zu überraschen.

Gnarls Barkley 2007: CeeLo Green und Danger Mouse. Foto: WENN

Doch wegen der Vereidigung Donald Trumps als US-Präsident habe man sich damals entschieden, die Wiedervereinigung der Band zu verschieben. Nun scheinen die beiden Musiker CeeLo Green und Danger Mouse noch einen zweiten Versuch zu starten. So berichtete Green persönlich dem ‘DJ Booth Magazine’: „Wir haben bereits mit einem neuen Album angefangen. Wir sind schon halb fertig und wir haben auch einige Angebote von anderen Projekten, von denen wir allerdings nicht wissen, ob sie die Zeit überdauern.“ Mittlerweile sind zehn Jahre seit ihrem letzten Album vergangen.

„Das war ein Teil unseres Lebens“

Von ihrem ersten Versuch Anfang des Jahres, sich als Band wiederzuvereinigen, berichtete Danger Mouse in der ‘Apple Beats 1 Radio Show’: „Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war am Tag vor den Wahlen in Los Angeles. Wir wollten uns am nächsten Tag treffen und ich sagte ihm, dass wir uns um acht treffen könnten, wenn die Wahlen um sieben zu Ende sind. Ich habe mich auf dem Sofa besoffen und die ganze Zeit auf den Fernseher gestarrt. Ich weiß nicht mal mehr, wo er war.“

Trotzdem glaubte Danger schon damals nicht, dass die Reunion komplett abgeschrieben wäre: „Das war ein Teil unseres Lebens, der sich nie beendet anfühlte. Ich bin noch nicht fertig damit und spreche noch viel davon. Es ist auf jeden Fall möglich, dass es noch zu einem Comeback kommt.“ Nun, nur wenige Monate später, scheint die Zeit wohl endlich gekommen zu sein…