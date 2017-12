Ist Halle Berry schwanger vom Ex mit Kind Nr. 3?

Donnerstag, 28. Dezember 2017, 18:29 Uhr

Halle Berry soll von ihrem Kurzzeit-Ex-Freund ihr drittes Kind erwarten. Die Schauspielerin und der Musikproduzent Alex Da Kid machten ihre Romanze erst im September diesen Jahres öffentlich, bevor das ‘Us Weekly’-Magazin Mitte Dezember von der Trennung der beiden berichtete.

Foto: WENN.com

Doch nun scheint es noch schlimmer für die zweifache Mutter zu kommen. So soll ihr Verflossener bereits an die Sängerin Estrella Nouri neu vergeben sein, die rund 28 Jahre jünger als Berry ist. Hinzukommt, dass in Berrys Freundeskreis nun ein unglaubliches Gerücht die Runde macht. So verriet ein Insider dem US-Revolverblatt ‘Nationale Enquirer’, dass die 51-Jährige angeblich ihr drittes Kind erwartet – und das von ihrem Ex.

Da erzählt der angebliche Alleswisser: „Sie trägt statt enger Kleidung nur noch weite Klamotten. Halle erzählt Freunden, dass sie die Nase voll von Liebe hat, weil sie sich immer die Falschen aussucht. Sie finden, es ist keine schlechte Idee für Halle, sich eine Weile auf sich selbst zu konzentrieren, weil sie immer ovn einer in die nächste Beziehung rast.“

Drei Mal geschieden

Auch wenn die Schauspielerin bereits zum dritten Mal geschieden ist, hoffe sie noch immer auf ein Wunder in Sachen Liebe: „Sie will diese traditionelle Familiendynamik für ihre Kinder. Als die Beziehung explodierte drängte Halle auf einen Ring. Alex wollte so eine Bindung aber nicht.“ Das Ex-Bond-Girl hat aus früheren Beziehungen mit Gabriel Aubry und Oliver Martinez die Kinder Nahla (9) und Mateo (4).