Cheryl Cole: Comeback-Album mit Naughty Boy

Freitag, 29. Dezember 2017, 16:21 Uhr

Offenbar plant die 34-Jährige Cheryl Cole, die nach der Trennung von Ashley Cole wieder ihren Mädchennamen Tweedy angenommen hat und jetzt nur noch unter ihrem Vornamen veröffentlicht, nun ihr Comeback und leitet erste Schritte ein.

Foto: WENN.com

Nach der Geburt ihres Sohnes Bear, den sie mit ihrem Freund Liam Payne hat, nahm sie sich eine kleine Auszeit. Nun ist der Kleine schon acht Monate alt und wie ein Insider kürzlich gegenüber ‘The Sun Online’ verriet, scheint es für die Musikerin nur noch eines zu geben: „Cheryl ist wieder im Studio und die Musik ist ihre oberste Priorität für 2018.“ Für den Nachfolger ihrer Platte ‘Only Human’ von vor drei Jahren hat sich die Musikerin den Produzenten Naughty Boy mit ins Boot geholt.

Im Gespräch mit ‘The Sun’ verriet dieser: „Cheryl hat mit mir auf einer von Simon Cowells Partys gesprochen und angefragt, ob ich Interesse an einer Kollaboration hätte. Tatsächlich habe ich schon einen Song für sie geschrieben und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert.“

Babypause nähert sich dem Ende

Cheryl selbst könne es kaum erwarten, ihre ersten neuen Songs aufzunehmen. So erklärte der Bekannte weiter: „Cheryl ist sehr glücklich darüber, dass sie sich dieses Jahr freinehmen und sich ganz und gar Bear widmen konnte. Aber jetzt ist sie bereit für neue Musik. Bear ist jetzt in dem Alter, in dem man ihn mit Nannies alleine lassen kann. Sie kann es kaum noch erwarten, weiter mit Naughty Boy zu arbeiten. Aber sie hat auch noch andere Produzenten dabei.“