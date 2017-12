Jay Z: Mit Beyonce haut er diese neue Nummer raus

Freitag, 29. Dezember 2017, 20:42 Uhr

Jay Z hat einen Teaser für ‚Family Feud‘ veröffentlicht. Der 48-jährige Rapper bringt demnächst das Musikvideo zu seinem neuesten Track vom Album ‚4:44‘ heraus.

Foto: Beyonce/VEVO

Auch seine Frau Beyoncé und die gemeinsame Tochter Blue Ivy sind in dem unter anderem bei ‚E! Online‘ gezeigten Clip zu sehen. In dem 34 Sekunden langen Video sieht man Jay mit seiner Tochter durch eine leere Kirche gehen. Beyoncé steht vorn an der Kanzel und wartet auf die beiden.

Der ‚Empire State of Mind‘-Interpret will daraufhin die Beichte ablegen, während die Kamera immer wieder ein Pärchen zeigt, das sich zunächst küsst. Dann aber sticht die Frau dem Mann ein Messer in die Seite. Ganz schön böse…

Acht Grammy-Nominierungen

Wie bereits in seiner ersten Singleauskopplung scheint Jay dabei auf seine Affäre anzuspielen, die sowohl er als auch Beyoncé in ihren letzten Projekten musikalisch verarbeiteten. Schon jetzt ist ‚4:44‘ ein Riesenerfolg: Ganze acht Mal ist der Musiker für einen Grammy nominiert, darunter auch die prestigeträchtigen Auszeichnungen für das Album des Jahres und das beste Rap-Album. Außerdem soll Jay bei der Award-Zeremonie mit dem ‚Salute to Industry Icons‘-Preis ausgezeichnet werden.