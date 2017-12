Scott Disick: Sofia Richie zahlt all seine Rechnungen?

Freitag, 29. Dezember 2017, 14:10 Uhr

Scott Disicks neue Freundin Sofia Richie übernimmt angeblich all seine Rechnungen. Obwohl der Ex-Freund von Kourtney Kardashian erst seit ein paar Monaten mit der Tochter von Lionel Richie anbändelt und die 19-Jährige ganze 15 Jahre jünger ist, soll sie sämtliche Rechnungen des Reality-Stars übernehmen.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Das verriet ein angeblicher Insider gegenüber ‘Radar Online’ – einer nicht ganz so vertrauenswürdigen Website, die mit dem Revolverblatt ‚National Enquirer‘ verbandelt ist. „Scott hat so gut wie nicht selbst bezahlt, seitdem die beiden angefangen haben sich zu daten. Es ist ziemlich krass!“ Scott selbst habe damit kein Problem und soll Sofia sogar sämtliche Gas-, Wasser- und Stromrechnungen zahlen lassen.

Sucht sie nur nach Aufmerksamkeit?

Obwohl die beiden unzertrennlich erscheinen und auch immer wieder gemeinsam in den Urlaub fahren, soll die Blondine trotzdem keinen Auftritt in ‘Keeping Up With the Kardashians’ bekommen. Das Model soll nämlich die drei Kinder des Stars noch nicht kennengelernt haben, die er mit seiner Ex-Frau Kourtney Kardashian hat und mit denen er sich meist in der Show zeigt. Eifersucht von Seiten Kourtney soll jedoch nicht der Grund dafür sein. Für Sofia scheint also einfach kein Platz zu sein – so ein Pech aber auch…