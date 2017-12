Samstag, 30. Dezember 2017, 12:20 Uhr

Der Malermeister der Woche ist der hier: Justin Bieber schwingt den Pinsel für einen guten Zweck. Der 23-jährige Sänger hat sich am Samstag (30. Dezember) via Instagram bei seinen Fans gemeldet, um das Foto eines einfachen Kunstwerkes zu teilen, das er selbst gemalt habe.

Foto: WENN.com

Der Titel des Bildes ist ‚Cavalry‘, zu deutsch Kavallerie. Bieber will die Leinwand verkaufen, um den Erlös den Opfern der Großfeuer in Kalifornien zukommen zu lassen. Neben das Foto schrieb der ‚What Do You Mean?‘-Interpret: „Ich verkaufe dieses Bild, das ich gemalt habe. Es heißt Cavalry. Der Erlös geht an die Großfeuer in Kalifornien!“

Derweil scheint Justin privat mit seiner Ex-und-jetzt-doch-wieder-Freundin Selena Gomez glücklich zu sein.

Lockere Beziehung mit Selena Gomez

Ein Insider will wissen, dass die zwei Stars einfach ganz locker Zeit zusammen verbringen und etwa gemeinsam zur Kirche gehen und zu Abend essen. Justin wolle sich seiner Flamme gegenüber als perfekter Freund präsentieren. Selenas Familie dagegen ist immer noch skeptisch und hat den Sänger so auch nicht über Weihnachten zu sich nach Hause eingeladen. Diese Beziehung braucht wohl noch etwas Zeit.