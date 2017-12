Gewinnspiel "Club der roten Bänder": Letzte Staffel für Zuhause

Sonntag, 31. Dezember 2017, 17:05 Uhr

Die Geschichte rund um Leo, Jonas, Emma, Toni, Alex und Hugo fand mit der dritten und letzten Staffel von „Club der roten Bänder“ ihr Ende. Zuletzt hätten sich die Freunde fast aus den Augen verloren, doch vor allem der verstorbene Alex hielt den „Club“ zusammen.

Foto: Universum

Leo muss in den neuen Folgen erneut gegen den Krebs kämpfen, fest an seiner Seite steht dabei nicht nur seine schwangere Schwester Tabea, sondern auch der „Club“ – allen voran seine große Liebe Emma. Sie will stark sein für Leo, doch gleichzeitig muss sie sich auch ihrer Angst stellen: Sie fürchtet, Leo für immer zu verlieren.

Neben all den kräftezehrenden Tiefschlägen suchen Leo, Jonas, Emma, Toni und Hugo auch nach ihrem persönlichen Platz in der Welt. Aber nicht nur gemeinsam, auch jeder einzelne von ihnen versucht, seine Bestimmung im Leben zu finden…

Foto: Universum

