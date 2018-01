"Fack Ju Göhte 3" erfolgreichster Film 2017 in Deutschland

Montag, 01. Januar 2018, 14:07 Uhr

Zeki Müller ist und bleibt Deutschlands Lieblingslehrer: Mit knapp sechs Millionen Zuschauern ist der dritte Teil der Schulklamotte ‚Fack Ju Göhte‘ der erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2017 in Deutschland.

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Reiner Bajo

Die Kinokomödie steht nach Informationen des Verleihers bei aktuell 5.980.000 Millionen Besuchern. Somit kann noch eine Rekord-Kategorie neu eröffnet werden: Bora Dagtekins Trilogie ist somit „die erfolgreichste deutsche Filmreihe aller Zeiten“. 2017 lockte zudem kein anderer Film am Startwochenende mehr Zuschauer in die Kinosäle als der #finalfack. Und auch 2018 bleiben die Türen und Metalldetektoren der Goethe-Gesamtschule geöffnet: „Fack Ju Göhte 3“ wird weiterhin in über 400 Kinos deutschlandweit in den Kinos gezeigt. Kinostart war Ende Oktober.

Fortsetzung nicht vom Tisch?

Ob es eine Fortsetzung gibt? Nicht nur Hauptdarstellerin Jella Haase spekulierte darüber. Bei ‚Neo Magazin Royale‘ sagte sie Anfang Oktober, dass es ja in zehn Jahren ein Klassentreffen geben könnte. Und Regisseur Bora Dagtekin erklärte in einer Mitteilung des Verleihers zum 3. Teil: „Dieser Teil ist das Finale und es ist kein weiterer Teil geplant. Das habe ich aber nach dem ersten und zweiten Teil auch schon behauptet und lag mit dieser Prognose immer falsch. Ich würde daher nicht zu hundert Prozent ausschließen wollen, dass das Franchise irgendwann, in irgendeiner Form, weiterleben wird.“

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Reiner Bajo

Hinzu käme, dass ja selbst die Geschichten der Haupt-Charaktere reichlich Material für Spin-Offs hegeben würden. Neben Elyas M’Barek als Zeki Müller wären vor allem Jella Haases „Chantal“ und Max von der Groebens „Danger“ interessant für eigene Filme… (PV)