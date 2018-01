Jessica Alba: Und das hier ist Baby Nr. 3!

Montag, 01. Januar 2018, 23:53 Uhr

Was für eine Überraschung zum Jahresende! Hollywood-Schnuckelchen Jessica Alba brachte am Silvestertag Kind Nr. 3 auf die Welt. Die glücklichen Eltern posteten flugs erste Bilder über ihr neues Familienglück.

Jessica Alba und Cash Warren. Foto: WENN

Die 36-jährige US-Schauspielerin und Unternehmerin sowie ihr Ehemann, Filmproduzent Cash Warren (38), sind früher als geplant am 31. Dezember Eltern eines Jungen geworden. Sein Name: Hayes Alba Warren. Auf Instagram schrieb die schöne Schauspielerin, die mit ihrem Göttergatten bereits die beiden Mädchen, Honor (9) und Haven (6) großzieht: „Das beste Geschenk zum Neujahrsfest! Cash und ich fühlen uns so gesegnet. Haven und Honor sind jetzt schon ganz vernarrt in ihr kleines Brüderchen.“

Willkommen-Post für den zweiten Mann in der Familie

Auch der stolze Papa postete ein Bild, auf dem er den Neuzugang in den Armen wiegt. Dazu schrieb er liebevoll: „Hayes Alba Warren: Du weißt sicher, wie du das neue Jahr einläuten kannst!. Du bist ein paar Tage früher gekommen, aber wir könnten nicht glücklicher sein. Deine Mamma ist die stärkste Frau, die ich kenne … du kannst so glücklich sein, sie an deiner Seite zu haben. Du hast zwei wundervolle Schwestern, die dich bereits anbeten und ich weiß, dass du dankbar sein wirst, dass sie dir den Weg weisen.“

Weiter schrieb er: „An deinem ersten Lebenstag verspreche ich dir, dich zu lieben, dich zu schätzen und dir einen Sandkasten voller Träume zur Verfügung zu stellen. Willkommen in der Familie mein süßes Baby Hayes!“ Hach Gottchen, feierlich geht es nun wirklich nicht. Was für en liebvevoller Papa, der sicher happy ist, das nun endlich ein Geschlechtsgenosse Einzug gehalten hat!

Übrigens: Pünktlich zu den Festtagen posteten die beiden eine hinreißende Feiertagskarte mit ihren Töchtern. (PV)