DSDS: 15. Staffel startet mit diesem Bohlen-Sohn-Lookalike

Dienstag, 02. Januar 2018, 20:46 Uhr

Am Mittwoch, den 3. Januar 2018, 20.15 Uhr startet bei RTL die 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Es geht los mit den mehr oder weniger unterhaltsamen Castings aus Frankfurt, Hamburg und Köln. Unter den Contestanten der Auftaktshow: Sven Lüchtenborg aus Trebur.

Sven Lüchtenborg aus Trebur. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Der 21-Jährige Strahlemann mit dem angesagten Undercut macht derzeit ein duales Studium: „Ich studiere BWL in Mainz und habe außerdem schon meine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Opel abgeschlossen.“ Seine Freizeit verbringt Sven mit Fußballspielen und Musik: Er singt, spielt Gitarre und nimmt eigene Songs auf. Coverversionen, wie ‚Pewrfect‘ von Ed Sheeran veröffentlicht er auch schon mal auf Youtube. Der attraktive Blondschopf, der übrigens noch Single ist, ist sicher: „Ich werde Superstar, weil ich die Leute mit meiner Musik begeistere.“

Eines stellt Dieter Bohlen zuvor ganz schnell fest: „Du siehst ein bisschen so aus, wie einer meiner vier Söhne.“ Das reicht natürlich nicht, um die DSDS-Jury um den Miusikproduzenten, Ella Endlich, Carolin Niemczyk und Mousse T. von seinem Gesangstalent zu überzeugen – aber dafür hat Sven den Song „I Like Me Better“ von US-Newcomer Lauv vorbereitet!

Das clevere Bürschchen hat heute dann auch gleich einen neuen Song online gestellt, um damit seine erste EP „Liquid“ zu bewerben. Drücken wir ihm die Daumen.

Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Alle Kandidaten der ersten Sendung

– Lukas Otte, 20, aus Koblenz, Song: „Keine Maschine“ (Tim Bendzko)

– Fabian Bacher, 25, aus Nelmersbach, Song: „Bier Bier Bier“ (Eigenkomposition)

– Molly Sue Horn, 17, aus Laboe, Song: „Something’s Got A Hold On Me“ (Christina Aguilera)

– Marcel Müller, 21, aus Leipzig, Song: „Dein Blick“ (Helene Fischer)

– Claudia Haas, 26, aus Hamburg, Song: „Big Big World“ (Emilia)

– Sven Lüchtenborg, 21, aus Trebur, Song: „I Like Me Better“ (Lauv)

Musikerfahren und faltenfrei: DJ und Musikproduzent Mousse T. (l.), Popsängerin Carolin Niemczyk (2.v.l.), Sängerin Ella Endlich und Chefjuror Dieter Bohlen. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

– Manuela Ludwig, 19, aus Leverkusen, Song: „Die erste Träne“ (Bisou)

– Peter Rossow, 26, aus Saalfeld, Song: „Oft Genug“ (AnnenMayKantereit)

– Melanie Valelá, 26, aus Saarbrücken, Song: „Lass jetzt los“ (aus Disney’s „Die Eiskönigin“)

– Lara Back, 18, aus Bad Kissingen, Song: „I See Fire“ (Ed Sheeran)

– Santo Rotolo, 21, aus Kassel, Song: „Perfect“ (Ed Sheeran)

Die weiteren Folgen werden ab dem 6. Januar jeweils samstags um 20:15 Uhr gezeigt.