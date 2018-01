Kollegah muß für Angriff auf Fan zahlen

Dienstag, 02. Januar 2018, 17:51 Uhr

Wegen Körperverletzung hatte das Amtsgericht Leipzig gegen Musiker Kollegah, im August vergangenen Jahres eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagesätzen zu je 200 Euro erlassen.

Foto: Andreas Gebert

Der Deutschrapper zahlt also nun doch eine Geldstrafe von 18.000 Euro für den Angriff auf einen Konzertbesucher. Die Verteidigung des Musikers habe den Einspruch gegen einen entsprechenden Strafbefehl des Amtsgerichts Leipzig am Donnerstag vergangener Woche zurückgezogen, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Gründe wurden nicht genannt. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ darüber berichtet.

Besucher geschlagen und getreten

Wegen Körperverletzung hatte das Amtsgericht gegen den 33-Jährigen, der bürgerlich Felix Blume heißt, im August vergangenen Jahres eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagesätzen zu je 200 Euro erlassen. Der Musiker hatte im März bei einem Konzert in Leipzig einen Besucher geschlagen und getreten, nachdem dieser nach seiner Sonnenbrille gegriffen hatte. Kollegahs Anwalt sprach später von Notwehr und legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Das Amtsgericht hatte die Verhandlung daraufhin bereits für den 12. März terminiert. (dpa/KT)