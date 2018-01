Justin Timberlake: Neues Album kommt im Februar

Mittwoch, 03. Januar 2018, 9:06 Uhr

Justin Timberlake wird sein neues Album am 2. Februar veröffentlichen. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte ‘BANG Showbiz’ berichtet, dass der 36-jährige Musiker schon bald neue Musik veröffentlichen könnte.

Timberlake selbst hatte angedeutet, dass er nach seinem Auftritt bei der ‚SuperBowl‘-Halbzeitshow möglicherweise auf Tour gehen werde und ließ sogar kürzlich ein Patent auf den Satz ‚Man of the Woods‘ anmelden. Nun steht laut ‘Billboard’ fest: Justin fünftes Studioalbum wird ‘Man of the Woods’ heißen und am 2. Februar erscheinen.

Auf Instagram hat der Vater eines Sohnes bereits ein Video hochgeladen, in dem er seine neue Platte ankündigt: „Für dieses Album habe ich mich von meinem Sohn, meiner Frau und meiner Familie inspirieren lassen. Es ist ganz anders, als alle Alben, die ich bisher rausgebracht habe und handelt von meiner Herkunft und wer ich wirklich bin.“

Auch Pharrell Williams dabei

Auch Timberlakes Freund Pharrell Williams ist in dem Clip zu sehen und lässt vermuten, dass auch eine Kollaboration der beiden auf dem Album sein könnte. Ob der Vater von Söhnchen Silas 2018 dann noch genug Zeit für die Familie übrig hat? Erst kürzlich hatte Justin darüber gesprochen, dass er gerne noch eine Tochter mit Ehefrau Jessica Biel bekommen würde. Dem ‚Hollywood Reporter‘ verriet er bei einem Branchenfrühstück: „Ich fühle mich sehr inspiriert, in diesem Raum zu sein. Frauen wie Angelina [Jolie], Sherry [Lansing], Shonda [Rhimes], Nancy [Dubuc] und all ihr starken Frauen, die noch jünger sind als ich… Oh Gott, ich brauche eine Tochter.“